Kremničan debutoval vo Svetovom pohári: Zrazu som bol na tej istej trati s hviezdami tohto športu

Denis Tilesch ešte rok dozadu sledoval najväčších borcov bežeckého lyžovania v televízii.

22. jan 2021 o 9:54 Jozef Mecele

KREMNICA/DRÁŽĎANY. Slovenský juniorský reprezentant v behu na lyžiach Kremničan Denis Tilesch z Mestského klubu lyžiarov (MKL) Kremnica, zverenec klubového trénera Jozefa Brünna, absolvoval v v závere roka 2020 svoju súťažnú premiéru v pretekoch Svetového pohára.

Šprint voľnou technikou

V nemeckých Drážďanoch 18-ročný študent kremnického gymnázia najprv v sobotu štartoval v mestskom šprinte voľnou technikou. V kvalifikácii obsadil v konkurencii 69 bežcov 65. miesto so stratou 18,25 sek na najrýchlejšieho Francúza Chanavata.

Za slovenskou mužskou jednotkou Jánom Koristekom (Ski Team Jase Látky) zaostal len o dve priečky (ten mal stratu 16,86 sek na prvého). Vo finále zvíťazil Talian Federico Pellegrino, šprintérsky majster sveta 2017 a strieborný olympijský medailista 2018.

Tímšprint

V nedeľu sa Tilesch predstavil v tímšprinte dvojíc voľne spolu s Koristekom. Obsadili 24. miesto z 26 štartujúcich dvojíc. V semifinále B dobehli na 12. mieste z 13 tímov. Tilesch s Koristekom získali pre Slovensko 30 bodov do Pohára národov, čím zaujali 19. miesto medzi mužmi. Spolu so ženami (Alena Procházková, Barbora Klementová) boli priebežne na 17. mieste.

Slovensko malo medzi mužmi na tomto podujatí len dvojčlenné zastúpenie. Na pretekoch absentovali lyžiari zo Škandinávie - Švédi, Nóri, Fíni z dôvodu opatrení proti koronavírusu.

Splnil svoje očakávania

Denis, v tejto sezóne pretekajúci prvým rokom v kategórii juniorov, bol spolu s trojicou Poliakov najmladším účastníkom.

„Na prvý štart vo Svetovom pohári som sa veľmi tešil a pripravoval som sa naň najviac ako som bol schopný, prípravou vo švajčiarskom Davose, kde sme strávili 4 týždne. Samotné preteky v Drážďanoch neboli ľahké aj kvôli ťažkým podmienkam na lyžovanie a špičkovou konkurenciou. Výsledok ma neuspokojil, no ani nesklamal. Na prvý štart vo Svetovom pohári som si splnil svoje očakávania a aj očakávania mojich trénerov. Podarilo sa nám uchmatnúť body do celkového bodovania krajín, čo bolo našim zámerom. Nezabudnuteľný moment bol, keď som sa zrazu objavil na tej istej trati s hviezdami a dokonca tými najväčšími borcami v bežeckom lyžovaní. Ťažko opísateľné je aj to, že rok dozadu som tieto preteky, ako každé, sledoval iba v televízore, no teraz som sa ich osobne zúčastnil, a bojoval som o najlepší výsledok. Chcem sa poďakovať mojim podporovateľom,“ vyznal sa pre SLA.