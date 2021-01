Pozrite si ako prebiehalo testovanie v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica

Od dnes je negatívny test podmienkou.

27. jan 2021 o 11:59 Kristína Mindáková

ŽIAR NAD HRONOM. Na Slovensku prebiehalo od 18. januára do 26. januára druhé celoplošné testovanie na Covid-19. Od stredy 27. januára je podmienkou cesty do práce či do prírody negatívny PCR alebo antigénový test. Ako prebiehalo testovanie v niektorých mestách v rámci Žiarskeho, Žarnovického a Banskoštiavnického okresu?

Štyri odberové miesta

V Novej Bani začali s testovaním už v pondelok (18. januára), a to v dvoch mobilných odberových miestach v spoločnosti Mediform. dNa jednom mobilnom odberovom mieste (MOM) sa testovanie uskutočnilo klasicky formou čakania a následného otestovania a na druhom mieste formou online objednania vopred na presný dátum a čas odberu.

2. celoplošné testovanie v Banskej Štiavnici. (zdroj: Peter Ivaška)

„Počas víkendu pribudli ešte ďalšie dve odberové miesta, ktoré sme zriadili v našich objektoch. Celkom tak počas víkendu fungovali v meste Nová Baňa štyri MOM,“ priblížila prednostka mestského úradu v Novej Bani Ľudmila Rajnohová.

Dodala, že na základe dobrej spolupráce medzi mestom a zdravotníkmi, ktorí im pomáhali aj počas prvého celoplošného testovania, nemali problém obsadiť MOM zdravotníckymi pracovníkmi, ani dobrovoľníkmi.