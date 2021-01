Nemocnica zdvojnásobila zásobu kyslíka pre liečbu COVID pacientov

Mobilný zásobník má objem 5680 litrov.

28. jan 2021 o 10:52 min

ŽIAR NAD HRONOM. Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas nainštalovala mobilný zásobník na kvapalný medicinálny kyslík. Má objem 5680 litrov, čím sa zväčšila kapacita kyslíka pre pacientov na dvojnásobok.

Nemocnica môže v prípade nutnosti využiť aj pôvodný zásobník. Celková maximálna kapacita medicinálneho kvapalného kyslíka v nemocnici tak predstavuje približne 8500 litrov.

Spoľahlivý zdroj s dostatočnou kapacitou

Podľa riaditeľa žiarskej nemocnice Ivana Mokrého je vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 veľmi dôležité mať k dispozícii spoľahlivý zdroj kyslíka s dostatočnou objemovou kapacitou.

Mobilný zásobník. (zdroj: Svet zdravia)

„Doteraz nemocnica disponovala statickým zásobníkom kyslíka o objeme 2800 litrov, čo pri súčasnej situácii znamenalo dopĺňať kyslík každý druhý deň. Tento cyklus dopĺňania kyslíka bol z logistického hľadiska náročný a v konečnom dôsledku aj rizikový. Medicinálny kyslík je pre hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 veľakrát otázkou života. Zdvojnásobenie kapacity je investíciou do zvýšenia bezpečnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim pacientom,“ poznamenal riaditeľ.

Aktuálne je v žiarskej nemocnici hospitalizovaných 34 pacientov s ochorením COVID-19, z toho dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a traja sú na neinvazívnej pľúcnej ventilácii.

„Naši hospitalizovaní pacienti napojení na kyslík, ktorý je často jediným spojivom so životom, si počas náročnej liečby na našom COVID oddelení uvedomia, že keby bola možnosť vrátiť sa o niekoľko týždňov späť, určite by si dávali väčší pozor, dodržiavali by preventívne opatrenia a vôbec by neváhali absolvovať vakcináciu,“ povedal primár oddelenia vnútorného lekárstva Pavel Babušík.

Zároveň vyzval ľudí, aby boli ohľaduplní voči sebe aj voči druhým, správali sa racionálne a vakcináciu prijali ako pomoc a dobro.