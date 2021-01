Zemetrasenie na Slovensku, otrasy pocítili aj v Žiarskom okrese

Zatiaľ evidujú približne 200 vyplnených makroseizmických dotazníkov.

29. jan 2021 o 9:31 Kristína Mindáková

ŽIAR NAD HRONOM. Slovensko zasiahlo vo štvrtok (28. januára) dopoludnia približne o 9:16 Hornonitriansky región zemetrasenie s magnitúdom 3,2, ktoré malo ohnisko 8 km JJV od Handlovej (okr. Prievidza) a hĺbkou ohniska približne 3 km.

Ľudia v Handlovej, Prievidzi a okolitých obciach pocítili otrasy zeme. Ako uviedol vedúci Oddelenia seizmológie Ústavu vied o Zemi (SAV) Kristián Csicsay, najviac pozorovaní majú z okolia epicentra, ako napr. z Janovej Lehoty, Lovčice-Trubína, Handlovej, Novák, Prievidze, Žiaru nad Hronom a dokonca dostali po jednom dotazníky aj z Bratislavy, Turčianskych Teplíc a z okolia Brezna.

„Drvivá väčšina obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie, uviedli, že otrasy trvali pár sekúnd, ale podľa niektorých otrasy trvali až 10 sekúnd. Zatiaľ evidujeme približne 200 vyplnených makroseizmických dotazníkov,“ informoval Csicsay s tým, že ľudia popísali otrasy ako slabé až stredné hojdanie/chvenie a tí, ktorí počuli aj zvuk, tak ho prirovnávajú duneniu/detonácii.

Ďalej pozorovali hojdanie predmetov, drobné predmety boli posunuté, ľahký nábytok sa triasol, porcelán a sklo štrngali a domáce zvieratá boli nepokojné. Zatiaľ nemajú hlásenia o žiadnych škodách.

Niekoľko sekúnd

„Celé to trvalo možno 4 sekundy. Bývam na námestí na 4. poschodí, akurát som bol doma, ležal som v posteli a hral sa s mobilom. Zrazu sa všetko začalo triasť a neuvedomil som si, že by mohlo ísť o zemetrasenie. Bolo to niečo ako keď u susedov dole niekto riadne tresne dverami a zavibruje barákom, len to trvalo intenzívne dlhšie, ale nebolo počuť žiadny buchot, hrkot, ani nič.

Veľa ľudí v Žiari sa mi ozvalo, hlavne čo sú v panelákoch, písali mi kamaráti, čo bývajú na 6., 7. poschodí, že to cítili. Ale nič nepríjemné, takí čo stáli a pohybovali sa, tí to podľa mňa ani necítili,“ povedal Ján zo Žiaru nad Hronom.