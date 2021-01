Pamätník SNP v Kľačanoch čaká čiastočná rekonštrukcia

Pamätník Slovenského národného povstania v obci Trnavá Hora v časti Kľačany čaká čiastočná rekonštrukcia.

31. jan 2021 o 14:23 TASR

TRNAVÁ HORA. Pamätník Slovenského národného povstania (SNP) v obci Trnavá Hora v časti Kľačany čaká čiastočná rekonštrukcia. Pamätník vznikol v roku 1967 a podľa starostu Pavla Kravca mal pôvodne slúžiť ako okresný pamätník pre oslavy SNP.

"Dostali sme dotáciu na 3500 eur, z ktorej opravíme poškodené prístupové schody a časť betónového podstavca," uviedol Kravec. Ako dodal, pamätník by potreboval väčšie zásahy, obec však nemá dostatok finančných prostriedkov.

Ak by sa v budúcnosti našli, starosta by chcel pri pamätníku vybudovať sprievodnú informačnú tabuľu. Pamätníku by rád vrátil aj 85 metrov dlhé oceľové reťaze, ktoré v minulosti niekto odcudzil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stavbu pamätníka v Kľačanoch dokončili v roku 1967, pôvodne bol venovaný partizánskemu veliteľovi Petrovi Kubíkovi a jeho spolubojovníkom, pričom mal symbolizovať aj účasť obce na SNP. Jeho súčasťou je 285 centimetrov vysoká socha partizána a 6,5-metrový pylón.

Pamätník sa nachádza v lokalite Pliešky, ktorá podľa starostu patrí k najkrajším miestam v obci. "Je odtiaľ výborný výhľad na Zvolenskú kotlinu, Žiarsku kotlinu aj okolie Kremnice," povedal Kravec.