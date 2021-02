Biela stopa sa na Skalke uskutoční v alternatívnej individuálnej podobe

Prihlásených je už viac ako 150 pretekárov.

15. feb 2021 o 8:29 TASR

SKALKA. Biela stopa sa pre pandémiu nového koronavírusu tento rok na Skalke neuskutoční v tradičnej podobe, organizátori vzhľadom na aktuálnu situáciu zrušili preteky s hromadným štartom.

Individuálne

Ako alternatívu pripravujú virtuálne preteky na trati Severného okruhu Bielej stopy, ktoré absolvuje každý pretekár samostatne. TASR o tom za organizačný tím informoval Slavomír Hrúza.

"Nechceme porušiť tradíciu Bielej stopy, 48. ročník nás k tomu zaväzuje," uviedol Hrúza. Keďže hromadný štart aktuálne protipandemické nariadenia nepovoľujú, organizátori podujatie zmenili na individuálny prechod súťažnej trate.

Registrovaní pretekári absolvujú trať voľným štýlom v termíne od 27. februára do 14. marca, pričom svoju polohu a čas zaznamenajú pomocou vlastných smart hodiniek či aplikáciou v mobilnom telefóne.

Záznam o polohe a čase odošlú pretekári zo svojho zariadenia do 18. marca na určenú emailovú adresu, výsledky organizátori zverejnia do 21. marca. "Keďže každý pretekár bude mať na trati iné podmienky, nebudeme vyhlasovať prvé, druhé či tretie miesto," vysvetlil Hrúza.

Pretekári si pri registrácii môžu vybrať medzi 24 a 48 kilometrovou traťou. Štart i cieľ oboch z nich bude na bežeckom štadióne Rudolfa Čilíka. Vyznačená trať bude viesť Severným okruhom cez Tablu, v prípade 48 kilometrovej trate prejdú pretekári okruh dvakrát.

Viac ako 150 pretekárov

"Prihlásených máme zatiaľ viac ako 150 pretekárov," prezradil Hrúza s tým, že nedokáže predpovedať, akú účasť bude mať zmenený formát podujatia. Organizátori štartovné znížili na 10 eur, všetky vyzbierané prostriedky chcú použiť na zakúpenie cien, investovanie do úpravy tratí či na organizáciu nasledujúceho ročníka Bielej stopy.

"Rozmýšľame aj nad tým, že by sme za súťažiacich zaplatili parkovné, ktoré budú musieť na Skalke uhradiť," povedal Hrúza.

Biela stopa je najstaršie pravidelne organizované podujatie v behu na lyžiach na Slovensku, ktorého história siaha do roku 1974. Rekordný počet súťažiacich sa pretekov zúčastnil v roku 1985, keď sa na štart vo všetkých kategóriách postavilo až 7583 pretekárov.

V roku 1989 bola Biela stopa zaradená do medzinárodného kalendára vytrvalostných pretekov na lyžiach FIS. Od roku 1985 je Biela stopa zaradená do série medzinárodných behov Euroloppet. V jej histórii boli preteky zrušené len dvakrát, a to pre nepriaznivé snehové podmienky.