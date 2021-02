Chcú pomôcť, prišli preto s iniciatívou Som ŠTIAVNIČAN

Aktuálne je do iniciatívy zapojených 19 prevádzok.

12. feb 2021 o 12:44 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V náročnej dobe chcú podporiť lokálnych predajcov, výrobcov a poskytovateľov služieb, preto prišli s iniciatívou, ktorá nesie názov Som ŠTIAVNIČAN. Tvrdia, že spolupatričnosť a vzájomná pomoc v malých regiónoch je nesmierne dôležitá.

Dostali sa do zlej situácie

S myšlienkou ako začať v historickej Banskej Štiavnici so značkou Som ŠTIAVNIČAN prišiel poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Mikuláš Pál. Ako sám ozrejmuje, táto iniciatíva sa však už na jar minulého roka začala v Banskej Bystrici, kde ju vymysleli a začali dvaja páni.

„Prvý je môj kolega na župe Martin Turčan a druhý je Andrej Patráš, miestny podnikateľ. V Banskej Bystrici je aktuálne označených značkou Som BYSTRÝčan skoro 200 lokálnych firiem a malo to veľký úspech, preto sme sa rozhodli túto značku doniesť aj do nášho mesta a odprezentovať lokálnych podnikateľov,“ hovorí Pál.

Tí sa totiž v minulom roku z dôvodu dopadu Covid-19 na trh dostali do zlej situácie, ktorá ani v tomto roku neskončila a aj toto je podľa nich určitá forma pomoci.

„Viem, že to neprinesie milióny, ale spolupatričnosť a vzájomná pomoc v malých regiónoch je dôležitá. Títo ľudia sú živnostníci a zamestnávatelia práve v našom najbližšom okolí. Nezdá sa to, ale je to skutočne veľmi dôležité pre nás všetkých,“ myslí si.

Je ich viac

Momentálne je do iniciatívy zapojených 19 prevádzok a členov v skupine Som ŠTIAVNIČAN na sociálnej sieti je vyše tisíc. Mikuláš Pál predpokladá, že tieto čísla porastú, lebo záujem je veľký a aj podpora od obyvateľov rastie.

Okrem Banskej Štiavnice funguje tento projekt aj v Banskej Bystrici pod značkou Som BYSTRÝčan, v Lučenci pod značkou Som LUČENČAN a v Rimavskej Sobote Som SOBOŤAN. „Viem, že v pláne sú aj iné okresné mestá, ak o to bude záujem,“ dodáva na záver.