Mesto Žarnovica sa pripravuje na zber kuchynského odpadu

Mesto Žarnovica sa pripravuje na zavedenie zberu kuchynského odpadu, samospráva už nakúpila materiálne zabezpečenie na jeho vykonávanie.

14. feb 2021 o 12:31 TASR

ŽARNOVICA. Mesto Žarnovica sa pripravuje na zavedenie zberu kuchynského odpadu, samospráva už nakúpila materiálne zabezpečenie na jeho vykonávanie. Začať so zberom by mesto chcelo od marca alebo apríla. Pre TASR to povedala zástupkyňa primátora mesta Alena Kazimírová.

Mesto na konci roka 2020 uzatvorilo zmluvy na nákup potrebného materiálneho zabezpečenia pre vykonávanie zberu kuchynského odpadu. "Začiatkom roka boli mestu dodané 120-litrové zberné nádoby na kuchynský odpad, 10-litrové košíky do

Článok pokračuje pod video reklamou

domácností a biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad," priblížila Kazimírová. Zber a zhodnocovanie kuchynského odpadu bude vykonávať Mestský podnik služieb Žarnovica.

Aktuálne samospráva zabezpečuje tlač označení na zberné nádoby i tlač letákov, ktoré chce distribuovať do domácností v rámci informačnej kampane.

Náklady spojené s nákupom nádob a prípravami mesto vyčíslilo na približne 25.000 eur. "Náklady mesta, ktoré budú súvisieť len so zberom kuchynského odpadu, vzrastú približne o 70.000 eur ročne," uviedla Kazimírová.

Zberné 120-litrové nádoby s označením bioodpad samospráva v rámci komplexnej bytovej výstavby umiestni k nádobám na zmesový komunálny odpad. Každá domácnosť si bude môcť prevziať 10-litrový košík a 52 kusov biologicky rozložiteľných vriec určených na zber kuchynského odpadu.

Košíky a rozložiteľné vrecia dostanú aj obyvatelia individuálnej bytovej výstavby. "V deň zberu kuchynského odpadu vyložia rozložiteľné vrece naplnené kuchynským odpadom k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad," vysvetlila Kazimírová.

Zber kuchynského odpadu sa bude v Žarnovici vykonávať v komplexnej aj individuálnej bytovej výstavbe od marca do októbra raz týždenne, v mesiacoch november až február v 14-dňových intervaloch.