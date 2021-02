Moje góly by som radšej vymenil za body do tabuľky, hovorí oblastný jesenný kráľ strelcov

Andrej Beňo strelil najkrajšie góly do siete Janovej Lehoty.

18. feb 2021 o 9:48 Stanislav Černák

LOVČICA - TRUBÍN. Futbalistom z TJ Družstevník Lovčica - Trubín sa v jesennej časti najvyššej oblastnej súťaže nedarilo podľa predstáv. V tabuľke im patrí až deviata priečka. Káder sa však môže pýšiť najlepším strelcom jesennej časti.

Je ním len 20-ročný kanonier Andrej Beňo, ktorý kraľuje strelcom v VI. MIRAGE lige ObFZ Žiar nad Hronom. Sieť súperových brán rozvlnil počas neúplnej jesennej časti jedenásťkrát. Pritom celý družstvo strelilo v desiatich zápasoch dokopy 19 gólov.

Andrej Beňo začal s futbalom ako sedemročný v Prestavlkoch. Hrávať však začal až ako 9-ročný, dovtedy len trénoval. „K futbalu ma dostali rodičia, ktorí nechceli, aby som celé dni sedel doma,“ prezradil v úvode nášho rozhovoru s úsmevom.

Neskôr odišiel na skusy do FK Pohronie. „Po sezóne som sa rozhodol kvôli nezhodám vrátiť sa do Prestavĺk, kde som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami,“ priblížil svoje futbalové začiatky Andrej Beňo.

V seniorskom futbale obliekal zatiaľ len dres TJ Družstevník Lovčica - Trubín. S jesenným streleckým lídrom VI. ligy sme sa porozprávali o úvodnej časti sezóny, o jeho góloch, ale prebrali sme aj to, ako mu chýbajú futbalové víkendy. No, aj napriek tomu, že sa futbal nehrá, nenudí sa. V tomto školskom roku totiž maturuje.

Lovčica-Trubín z 10 zápasov 3-krát vyhrala, 3-krát remizovala a štyri duely prehrala. Ste deviaty so ziskom 12 bodov... Ako by ste zhodnotili jesennú časť z pohľadu vášho tímu?

Jesenná časť bola chaotická v našom prevedení, keďže sme doma dostali priveľa gólov. Za to sa nám však viac darilo na ihriskách súperov. Myslím si, že sme mali na viac, no nedarilo sa nám. Chceli sme dať maximum do jarnej časti, ktorú nám ale už prekazil Covid.

A čo z osobného hľadiska. S jedenástimi gólmi ste jesenným streleckým lídrom celej VI. ligy...

Osobne som so sezónou spokojný. Darilo sa mi, ale moje góly by som radšej vymenil za body, aby sme boli vyššie v tabuľke.

Na ktoré z tých jedenástich gólov si najradšej spomeniete a boli podľa vás najkrajšie?

Asi na góly proti Janovej Lehote. Bolo to derby, v ktorom sme potrebovali vyhrať, a podarilo sa nám to.