Hrad Šášov zažil v roku 2020 rekordnú sezónu

Zrúcaninu hradu Šášov navštívilo v minulom roku rekordné množstvo turistov. Za obnovu hradu vďačia aj nezamestnaným.

18. feb 2021 o 16:04 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Zrúcaninu hradu Šášov navštívilo v roku 2020 rekordné množstvo turistov, pre TASR to povedal predseda Združenia na záchranu hradu Šášov Rastislav Uhrovič. Pri obnove hradu si pochvaľuje najmä štátny projekt zapojenia nezamestnaných, ktorý je však aktuálne v ohrození.

Počet návštevníkov na zrúcanine hradu Šášov dokáže združenie monitorovať od roku 2007, keď v Šášovskom Podhradí zriadili pamätnú izbu, ktorá slúži aj ako informačné centrum.

"Po vrchole návštevnosti v roku 2008 sme zaznamenali pokles turistov. Po zapojení nezamestnaných do obnovy hradu v roku 2013 sme s postupom prác zaznamenali opäť vyšší záujem," povedal Uhrovič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako dodal, rekordná sezóna bola z pohľadu návštevnosti tá minuloročná. Podpísali sa pod ňu pandémia nového koronavírusu i komentované prehliadky organizované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron.

Združenie na záchranu hradu Šášov vzniklo v roku 2003, prvé roky sa venovalo najmä vyrovnaniu vlastníckych vzťahov, spracovaniu dokumentácie a zberu archívnych materiálov.

"Prvá zásahová akcia bola až v roku 2009. Od zapojenia do programu s nezamestnanými sa na hrade robí pravidelne šesť až sedem mesiacov v roku," uviedol Uhrovič.

Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva je podľa Uhroviča špecifický v rámci celej strednej Európy.

Prečítajte si Pokles tržieb v prevádzkach dosahuje aj sto percent. Situácia je kritická Čítajte

"Nie je len o konzervácii hradov, ale aj o sociálnej práci, ktorú popritom vykonávame. Priniesol na hrad život, aktivity dobrovoľníkov sa sústreďovali skôr na víkendové akcie," vysvetlil Uhrovič.

Každý rok na hrade Šášov pracovalo v priemere 12 nezamestnaných, aktuálne by združenie privítalo aj viac pracovníkov. "Ak by projekt nepokračoval, určite by to spomalilo práce a musela by sa zmeniť filozofia toho, ako by sme postupovali ďalej," dodal Uhrovič.

Združeniu sa doposiaľ podarilo hrad obvodovo uzavrieť a vyčistiť priestory od sutín a kameňov.

"V obnove sme sa zamerali najmä na delovú vežu. V budúcnosti by sme chceli, aby bol tento priestor využívaný ako zázemie pre združenie aj ako expozícia," povedal Uhrovič s tým, že na veži sa momentálne vykonávajú sanačné práce.

Ako dodal, druhým hlavným cieľom obnovy je východný palác, kde už vznikli priestory, ktoré dokážu v budúcnosti využívať na rôzne účely. Pôvodne päťročnú zmluvu na prenájom pozemkov v okolí hradu Šášov predĺžili združeniu poslanci mesta Žiar nad Hronom v decembri 2020 až do roku 2047.