Pohronie neuspelo v napínavom zápase na Slovane. Galuška nepremenil penaltu (+ FOTO)

Gól: 49. Daniel. Rozhodovali: Prešinský - Perát, Jánošík, ŽK: De Marco - Pavlík, bez divákov.

Slovan: Greif – Pauchek, Bajrič, Božikov, De Marco – Holman (15. Rabiu), de Kamps – Weiss (67. Ratao) - Daniel, Moha (77. Čavrič), Strelec (77. Ožbolt)

Pohronie: Jenčo – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák (86. Malle) – Bangala (57. Galuška) – Badolo (57. Chvěja), Weir (73. Blahút), Mazan, Fadera – Da Silva (73. Adamec)

