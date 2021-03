Prieskum opustenej štôlne sa skončil tragicky. Telá mužov sa zatiaľ vytiahnuť nepodarilo

Priestorové pomery sú stiesnené a tiež hrozí riziko zavalenia.

1. mar 2021 o 13:22 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Minulý týždeň došlo v banskoštiavnickej časti Jergištôlňa, v jednej z bývalých banských štôlní, k tragickej nehode. Dvaja Banskoštiavničania sa do nej vybrali hľadať minerály, avšak von sa už nedostali z dôvodu vysokej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Na mieste okamžite zasahovali záchranári, no tým sa pre zlý prístup telá doposiaľ vytiahnuť nepodarilo.

Stiesnené priestorové pomery

O udalosti okamžite informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „Vo štvrtok popoludní prijali hasiči tiesňový hovor z Banskej Štiavnice, počas ktorého volajúci oznámil dve uviaznuté osoby v banskej štôlni. Po príchode boli už pri vstupe do nej namerané nedýchateľné hodnoty vzduchu,“ uviedol HaZZ.

Hasiči vytvorili prieskumnú skupinu a v autonómnych dýchacích prístrojoch vošli do nefunkčnej banskej štôlne, kde našli dve osoby, ktoré nejavili známky života. Z dôvodu úzkych chodieb, možného zaseknutia sa príslušníkov a následného zosuvu pôdy doposiaľ nebolo možné osoby vytiahnuť.

Problémom je najmä to, že vstup do šachty je pri použití bežných dýchacích prístrojov vo výbave záchranárov príliš úzky. Na miesto bola preto povolaná Hlavná banská záchranná stanica z Prievidze, ktorá sa pokúsila osoby vytiahnuť po použití špeciálneho zariadenia vháňajúceho do štôlne čerstvý vzduch, avšak neúspešne.

Aj dva týždne

Potvrdil to aj riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík „Vzhľadom na podmienky, ktoré tam boli, sa nám k mužom podarilo dostať, ale vytiahnuť, bohužiaľ, nie. Priestorové pomery sú veľmi stiesnené a navyše tam hrozí riziko zavalenia,“ ozrejmil Paulík.