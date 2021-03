Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom sa mení na vakcinačné centrum

Otvorenie centra sa pre nedostatok vakcín presúva na 1. apríl.

2. mar 2021 o 16:18 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Jedno z vakcinačných centier, ktoré plánuje zriadiť Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), vzniká v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom.

Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, pri zriadení spolupracujú so zmluvným partnerom BBSK spoločnosťou Hurricane. Očkovacie centrum má zabezpečiť zaočkovanie 500 osôb denne pre spádovú oblasť troch okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.



„Na základe požiadaviek mesto vyčlenilo časť priestorov budovy MsKC a časť priľahlých verejných priestorov mimo budovy – parkovacie plochy,“ uviedol vedúci odboru ekonomiky a financovania mestského úradu Martin Majerník s tým, že hlavnú sálu budú využívať pre ambulancie a časť pre administratívu.



Časť vybavenia vakcinačného centra vo forme mobiliáru zabezpečuje mesto. „V súčasnosti sa zamestnanci mesta podieľajú na príprave zariadenia, technického vybavenia a zabezpečení hygieny priestorov.

Po spustení vakcinačného centra budú zamestnanci mesta vykonávať administratívne práce, organizovať priebeh vakcinácie, zabezpečovať upratovanie, hygienu, čistenie vnútorných a vonkajších priestorov, ako aj odvoz a likvidáciu odpadu,“ dodal vedúci.

Od 1. apríla

O tom, kde bude očkovacie centrum v Žiari nad Hronom, rozhodovali vo februári. Do úvahy pripadali buď priestory bývalého okresného súdu, alebo miestnosť v Mestskom kultúrnom centre.

„Nakoniec sa rozhodlo, že očkovacie centrum pre 500 ľudí denne a pre celý veľký bývalý okres bude zriadené v hlavnej sále MsKC,“ objasnil primátor mesta Peter Antal a dodal, že ak bude dostatok vakcín, očkovacie centrum pri počte 500 zaočkovaných denne bude postačujúce.



Centrum malo byť pôvodne uvedené do prevádzky od 1. marca. „Posledná informácia, ktorú mám, je taká, že sa otvorenie pre nedostatok vakcín presúva až na 1. apríla. Chcem veriť, že sa to v priebehu mesiaca vyrieši. Je to úlohou štátu, aby sa očkovanie spustilo pre náš široký bývalý okres Žiar nad Hronom,“ skonštatoval primátor.