Z Banskej Štiavnice odišli traja, prestup stopéra do Kremnice sa nedotiahol

Aká je situácia vo futbalových kluboch z nášho regiónu? Pýtali sme sa funkcionárov a trénerov.

3. mar 2021 o 7:56 Jozef Mikuš

Kým v predošlých sezónach sa zimná príprava o takomto čase schyľovala ku koncu a hráči sa už nevedeli dočkať jarných odviet, tento rok je situácia iná.

Amatérska futbalová sezóna 2020/21 dostala v októbri stopku pre zhoršený stav pandémie. Opatrenia sa dotkli zvyšku jesennej časti aj zimnej prípravy.

Trávniky sú prázdne, v kabínach nie je rušno.

Majú mužstvá dospelých aspoň individuálnu zimnú prípravu? Nastal v kluboch pohyb smerom von či dnu? A kedy by sa mohlo začať hrať? Aj na tieto otázky sme sa pýtali funkcionárov futbalových klubov z nášho regiónu.

Čo sme sa pýtali?

1. Ako vyzerá zimná príprava vo vašom mužstve?

2. Ktorí hráči, prípadne koľko hráčov z kabíny odišlo alebo odíde?

3. Ktorí hráči do tímu prídu, prípadne ktoré posty chcete posilniť?

4. Aký bude podľa vás osud futbalovej jari a celej sezóny?

Mikuláš Urgela, tréner ŠKF Kremnica

1. Momentálne ako mužstvo spolu netrénujeme, keďže situácia nám to nedovolí. Ako to bude možné, hneď nabehneme do tréningového procesu. Ale chlapci sa samostatne udržiavajú v kondícii, nič iné nám neostáva.

2. Z kabíny neodchádza nikto.