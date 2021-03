Školy ostávajú otvorené, testovanie rodičov sa uskutoční v sobotu

Otvorené budú aj školské kluby a školské jedálne.

4. mar 2021 o 17:11 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Základné školy (ZŠ) a materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica ostávajú od pondelka (8. 3.) naďalej otvorené. Po pracovnom stretnutí za účasti regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom samospráva informovala na svojej webovej stránke.

"S účinnosťou od 8. do 21. marca 2021 sa bude naďalej poskytovať výchova a vzdelávanie žiakom prvého stupňa ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka a žiakom druhého stupňa ZŠ v skupinkách, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu," konkretizovalo mesto s tým, že otvorené budú aj školské kluby a školské jedálne. Výchova a vzdelávanie budú prezenčnou formou naďalej zabezpečené aj v materských školách v správe mesta.

Samospráva na sobotu (6. 3.) opäť pripravuje aj bezplatné antigénové testovanie rodičov a zamestnancov škôl, keďže je pri nástupe detí do školských zariadení rodič povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a prostredia, z ktorého dieťa pochádza. Odberové miesto bude k dispozícii v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára, k dispozícii bude od 10.00 do 13.00 h a od 14.00 do 17.00 h.