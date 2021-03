Aktuálne: Z opustenej banskej štôlne v Banskej Štiavnici vyťahujú telá mužov

Záchranári sú na mieste nešťastia.

4. mar 2021 o 20:04

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Minulý týždeň prišli o život v jednej z opustených banských štôlní v banskoštiavnickej časti Jergištôlňa dvaja muži z Banskej Štiavnice, ktorí tu boli hľadať minerály.

Von sa už však nedostali z dôvodu vysokej koncentrácie oxidu uhoľnatého. Na mieste okamžite zasahovali záchranári, no tým sa kvôli zlému prístupu telá vytiahnuť nepodarilo.

Dnes sú však na mieste záchranné zložky a aktuálne pracujú na vytiahnutí tiel mužov.

"Jedného postihnutého máme vonku a na druhom pracujeme. Začiatok zásahu začal o 16. hod., do 17. hod. bola technická príprava, potom prvý vstup do podzemia no a prvého sme mali asi o 18. hod. vonku. Momentálne sme vykonali prieskum a pracujeme na vyslobodení druhého," informoval riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.

Nedýchateľné hodnoty vzduchu

O udalosti okamžite informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). „Vo štvrtok (25. februára) popoludní prijali hasiči tiesňový hovor z Banskej Štiavnice, počas ktorého volajúci oznámil dve uviaznuté osoby v banskej štôlni. Po príchode boli už pri vstupe do nej namerané nedýchateľné hodnoty vzduchu,“ uviedlo HaZZ.

Hasiči vytvorili prieskumnú skupinu a v autonómnych dýchacích prístrojoch vošli do nefunkčnej banskej štôlne, kde našli dve osoby, ktoré nejavili známky života. Z dôvodu úzkych chodieb, možného zaseknutia sa príslušníkov a následného zosuvu pôdy, nebolo hneď možné osoby vytiahnuť.