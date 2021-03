V Žiari nad Hronom od pondelka otvoria školy

Okres je už 4. týždeň zaradený do 4. stupňa varovania.

5. mar 2021 o 13:39 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, sa rozhodlo od pondelka 8. marca obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme. Ako samospráva informuje na svojej webovej stránke, urobili tak na základe odporúčania zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom a po prerokovaní s tamojším Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj otvorenie stredných škôl...

Prečítajte si Nákupy pre ľudí v karanténe mesto zatiaľ neobnovilo Čítajte

Od pondelka sa tak za prísnych podmienok otvorí materská škola, prvý stupeň základných škôl, školské kluby a zariadenia školského stravovania. Otvorené budú tiež základné školy na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Otvorí sa tiež základná umelecká škola pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.



Medzi podmienky nástupu dieťaťa do školy patrí negatívny test obidvoch jeho zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starší ako sedem dní a respirátor pre sprevádzajúce osoby do priestorov školy. Krízový štáb Okresného úradu v Žiari nad Hronom odporučil aj otvorenie stredných škôl – posledné ročníky, za rovnakých podmienok ako pri základných školách.



Okres Žiar nad Hronom je už štvrtý týždeň v rámci COVID automatu zaradený do štvrtého stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú v takomto okrese na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania , ak zamestnávateľ nemôže prácu vykonávať z domu.