Niektoré medvede nezaľahli vôbec. Na ich výskyt si musíme zvyknúť

Správanie medveďov sa mení aj v závislosti od klimatických podmienok.

9. mar 2021 o 13:01 Lucia Líšková

Trnavá Hora / Železná Breznica. Na výskyt medveďov v okolí obcí Trnavá Hora, Železná Breznica či Tŕnie si domáci už zvykli. Aj keď z toho nadšení nie sú, nie je pre nich novinkou, že na potulkách lesom na nejakého natrafia.

V obciach incidenty útoku medveďa na človeka v poslednej dobe nezaznamenali. Medveďov z väčšej vzdialenosti videli obyvatelia napríklad pri bežeckom lyžovaní či prechádzke v lese. V minulosti sa medveď už pohyboval aj pri cintoríne v Tŕní, ktorý sa nachádza na okraji obce.

V Trnavej Hore stretla dávnejšie železničiarka medveďa dokonca v blízkosti vlakovej stanice. Podobné strety sa nestávajú často. Starostovia obcí tvrdia, že medvede sa zatiaľ priamo v obciach nepohybujú a badať ich skôr v intraviláne.

Na medvede si musia zvyknúť

„V našej obci je výskyt medveďov bežný. Už to neberieme ako senzáciu. Keď o tom hovorím s kompetentnými, tak mi len povedia, že si na to musíme zvyknúť. Medvede, našťastie, nerobia škody na majetkoch a obci sa zatiaľ vyhýbajú. Nezaznamenal som podnety ani od včelárov či pestovateľov, že by mali škody na ovocných stromoch alebo iných plodinách,“ vysvetľuje starosta obce Železná Breznica Ján Dúbravský.

O pravidelnom pohybe medveďov v okolitých lesoch hovoria aj obyvatelia obce Trnavá Hora.

„My sme presvedčení, že sú medvede premnožené. Toto tu nikdy nebolo. Zoológovia však tvrdia, že správanie medveďa sa zmenilo. Predtým mala medvedica len jedno mláďa, teraz videl obyvateľ obce medvedicu s troma mláďatami,“ hovorí starosta Trnavej Hory Pavel Kravec.

Ich výskyt sa zvýšil

O zvýšenom výskyte medveďov v Kremnických vrchoch vie aj poľovný hospodár Mestských lesov Kremnica Ján Hogh. Pripisuje to tomu, že vo Veľkej Fatre zakázali kŕmenie jadrovým krmivom.

„Predtým sa medvede väčšinou na zimu sťahovali do oblasti Veľkej Fatry. Keďže tam teraz nekŕmia, medvede ostali v našej oblasti. Intenzita ich výskytu je preto tento rok vyššia. Neviem predpovedať, či tento jav bude trvalý,“ vysvetľuje Ján Hogh.