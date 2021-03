Mestská knižnica umožní výpožičky kníh cez výdajné okienko

18. mar 2021 o 17:19 TASR

NOVÁ BAŇA. Mestská knižnica v Novej Bani umožní obyvateľom mesta výpožičky kníh prostredníctvom výdajného okienka. Služba bude čitateľom k dispozícii od pondelka 22. marca. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Záujemcovia o výpožičky si budú môcť knihy objednať prostredníctvom emailovej či telefonickej komunikácie a s využitím online katalógu. Knihy je nutné si rezervovať dva dni vopred, následne je potrebné počkať na potvrdzujúci email o tom, že sú knihy pripravené na výdaj.

"Výpožička bude možná v stredu a v piatok v čase od 8.30 do 10.30 a od 12.30 do 14.30 hod. Vypožičať si bude možné maximálne tri knižné tituly," priblížila samospráva s tým, že knihy vypožičané v roku 2020 budú automaticky predĺžené a verejnosť ich nemá nosiť do priestorov knižnice.