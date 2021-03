V Kremnici pribudla dvojica špeciálnych kontajnerov na elektroodpad

Obyvatelia Kremnice môžu po novom použité batérie a malé elektrozariadenia vhadzovať do dvojice špeciálnych kontajnerov na elektroodpad.

19. mar 2021 o 14:38 TASR

KREMNICA. Obyvatelia Kremnice môžu po novom použité batérie a malé elektrozariadenia vhadzovať do dvojice špeciálnych kontajnerov na elektroodpad. O ich vyprázdňovanie sa budú starať technické služby mesta. TASR o tom informovala koordinátorka cestovného ruchu a propagácie mesta Veronika Chrienová.

V rámci pilotného projektu boli dva červeno-biele kontajnery umiestnené na parkovisku Jeleň a na Ulici Jula Horvátha. Kým v iných mestách Slovenska sa o vyprázdňovanie podobných kontajnerov zväčša starajú externé firmy, v Kremnici to budú mať na starosti technické služby.

"Nádoby sú vybavené senzorom, ktorý pomocou mobilnej aplikácie signalizuje ich naplnenosť. Po upozornení o naplnení technické služby nádoby vyprázdnia a elektroodpad umiestnia na zberný dvor, kde ho neskôr prevezme určená firma," vysvetlila vedúca technických služieb Lucia Királyová.

Do kontajnerov môžu obyvatelia Kremnice vhadzovať použité batérie a malé elektrozariadenia, akými sú kalkulačky, rádiá, rýchlovarné kanvice, hriankovače, sušiče na vlasy, telefóny či elektronické hračky.

Ako pripomína samospráva, iné elektronické zariadenia, medzi ktoré patria napríklad televízory, počítačové monitory či žiarovky, je možné triediť v zbernom dvore zriadenom mestom pri obci Horná Ves.

Úroveň vytriedenia odpadu v Kremnici dosiahla v roku 2020 viac ako 40 percent. Mesto verí, že s novými kontajnermi na elektroodpad sa ju podarí ešte zvýšiť. Podľa samosprávy by to mohlo zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za odpad, alebo by mohlo dokonca dôjsť k ich zníženiu.