Týždenníky MY vyjdú so špecializovanou tenisovou prílohou a exkluzívnym darčekom

Vďaka partnerom projektu noviny zadarmo dostanú žiaci prvého stupňa základných škôl a špecializovaných športových škôl v regióne Banskobystrického kraja a tenisové kluby na strednom Slovensku.

19. mar 2021 o 17:19 RED

Týždenníky MY pripravujú v nasledujúcom vydaní (v predaji od utorka 23. septembra) špeciálnu prílohu s darčekom k historickému úspechu slovenského tenisu, keď sa Filip Polášek stal prvým slovenským mužským grandslamovým víťazom.

Príloha bude venovaná práve zvolenskému rodákovi a aktuálne najlepšiemu slovenskému tenistovi. Aktuálne najlepší slovenský tenista dovolil nahliadnuť do svojho súkromia. V rubrike Športové naj nám o sebe prezradil mnohé nepoznané.

„Navyše, Filip Polášek si v exkluzívnom materiály zaspomínal na svoje úvodné tenisové kroky pod Pustým hradom, na prvých trénerov, ale aj na detstvo, ktoré prežil na Kimovskej ulici,“ povedal o obsahovej časti Stanislav Černák, redaktor týždenníka MY.

Exkluzívnym darčekom pre čitateľov bude veľký plagát víťazov mužskej štvorhry Australian Open 2021 Filipa Polášeka s Ivanom Dodigom obohatený o ich podpisy.

„Filip bol od začiatku ústretový a naklonený myšlienke podpísaného plagátu v týždenníkoch MY,“ doplnil Černák.

V spolupráci s partnermi – spoločnosťami Stredoslovenská energetika a.s. a Intersport – prinesieme toto vydanie novín MY so špeciálnou prílohou a podpísaným plagátom Filipa Poláška a Ivana Dodiga žiakom prvého stupňa základných škôl a špecializovaných športových škôl v regióne Banskobystrického kraja, rovnako aj do tenisových klubov zameraných na výchovu mladých tenisových talentov na strednom Slovensku.

„Sme radi, že v spolupráci s partnermi môžeme preniesť jedinečný úspech slovenského tenistu Filipa Poláška do regiónu, v ktorom žije a pôsobí, a aj týmto spôsobom pomôcť k motivácii a rozvoju mladých tenisových talentov, a samozrejme potešiť všetkých fanúšikov tenisu,“ prezradil o pripravovanej prílohe Peter Dobrota, zástupca obchodného riaditeľa vydavateľstva Petitpress.