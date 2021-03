Hvezdáreň sa musela prispôsobiť, predstaví online program

Podujatie pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií sa pre šírenie koronavírusu rozhodli presunúť do online priestoru.

25. mar 2021 o 9:21 TASR, Lucia Líšková

ŽIAR NAD HRONOM. Jarná rovnodennosť býva každoročne spojená s prezentáciou odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií.

Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu sa podujatia, ktoré pri tejto príležitosti v rámci Dňa hvezdární a planetárií organizujú astronomické zariadenia, presúvajú do online priestoru. TASR o tom informoval predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Rudolf Gális.

Do online ročníka Dňa hvezdární a planetárií sa zapojila aj Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

„Termín Dňa hvezdární a planetárií na Slovensku je vždy blízky termínu Medzinárodného dňa planetárií. Z pandemických dôvodov by sa podujatie neuskutočnilo už druhýkrát za sebou, a tak sa organizátori rozhodli usporiadať program astronomických zariadení vo virtuálnom priestore,“ informuje riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella Tomáš Dobrovodský.

Každý rok iná téma

Každý Deň hvezdární a planetárií má svoju ústrednú tému, ktorá dominuje danému roku. V súčasnom roku je to 60. výročie letu prvého človeka na obežnú dráhu Zeme. Prvý kozmický let absolvoval 12. apríla 1961 Jurij Alexejevič Gagarin na palube kozmickej lodi Vostok 1.

Program hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom je prístupný na ich webovej stránke od polovici marca až do 12. apríla, kedy v súvislosti so spomínaným výročím ľudstvo oslávi Svetový deň letectva a kozmonautiky.

„Pri tejto príležitosti sme pripravili komentovanú prehliadku modelu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), prehľad o aktuálnom pohľade na nočnú oblohu alebo pozorovanie povrchu Mesiaca s komentárom nášho odborného

pracovníka. Snažili sme sa to spracovať tak, akoby to návštevníci počuli priamo u nás pod kupolou planetária alebo pri pohľade do astronomického ďalekohľadu,“ približuje Dobrovodský.

Nápad vznikol v Taliansku

Na organizácii Dňa hvezdární a planetárií sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ďalšími astronomickými zariadeniami.

Slovenskí astronómovia sa ním zapájajú do celoeurópskeho podujatia, ktorého tradíciu založili v polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia pracovníci planetária v talianskom meste Brescia.

V čase pred pandémiou program planetárií vyzeral inak. „U nás, v žiarskom planetáriu, mal Deň hvezdární a planetárií v minulých rokoch podobu dňa otvorených dverí. Snažili sme sa prezentovať ukážky z našich programov a ponúknuť zábavu aj poučenie súvisiace s pohľadom do vesmírneho priestoru, ktorého sme súčasťou aj my,“ hovorí riaditeľ planetária Tomáš Dobrovodský.

Zatvorené od minulého roka

Krajská hvezdáreň a planetárium je v súlade s protipandemickými opatreniami pre verejnosť uzatvorená od konca minulého roka. „Vzhľadom na to, že podstata našej popularizačnej práce vychádza z bezprostredného kontaktu s návštevníkmi, je to pre nás mimoriadne náročné obdobie,“ hovorí.

„Aj napriek súčasnej vážnej epidemickej situácii zostávam optimistom. Na priaznivejšie časy sa snažíme pripravovať rozširovaním ponuky filmov pre planetárium alebo skvalitňovaním prostredia pre návštevníkov. Verím, že to budú môcť už v dohľadnej dobe oceniť,“ dodáva.

Počas uzávery planetária sa snažia zostať v kontakte s návštevníkmi aspoň virtuálne, a preto na webových stránkach pravidelne uverejňujú aktivity venované rôznym cieľovým skupinám – školám, záujemcom o súčasné dianie

v astronómii či amatérskym pozorovateľom nočnej oblohy. Finančnú situáciu zvládajú vďaka šetreniu financií aj pomoci od zriaďovateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj.