Stojiská v Banskej Štiavnici zdobia fotografie z obdobia pandémie (+FOTO)

Vystavené budú minimálne do septembra.

1. apr 2021 o 13:52 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Na kontajnerových stojiskách banskoštiavnického sídliska Drieňová pribudli inštalácie fotografií zachytávajúce obrazy z pandémie nového koronavírusu. Snímky slovenského fotografa Borisa Németha budú na sídlisku vystavené minimálne do septembra, potvrdil pre TASR kurátor výstavy Ján Viazanička.

"Výstava COVID-19, ktorá vznikla na báze spolupráce s kultúrno-turistickým centrom Hájovňa a mesta Banská Štiavnica, predstavuje skutočnosť. Akokoľvek by sme chceli zatvárať oči, pandémia tu je a nie je to niečo virtuálne. Sú to príbehy tisícov ľudí, obetí, chorých a zdravotníkov," uviedol Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici.

Obyvatelia sídliska Drieňová môžu obdivovať celkom osem fotografií Borisa Németha, ktorý prostredníctvom reportážnej fotografie zachytáva obdobie pandémie od jej začiatku.

"Výber fotografií je robený spôsobom site-specific. Na konkrétne miesto sme teda vyberali konkrétnu fotografiu, ktorú sme upravili do špecifického rozmeru, aby vyzerala čo najlepšie," vysvetlil Viazanička s tým, že výstava je i poctou zdravotníkom, ktorí napriek výnimočne náročnej situácii nevzdávajú boj s pandémiou.

Výstava vznikla v rámci projektu Galéria Stojiská, ktorý mesto Banská Štiavnica odštartovalo v roku 2019 exteriérovým predstavením fotografií Vandy Mesiarikovej. Jeho základným cieľom je priblížiť kvalitnú fotografiu aj tým, ktorí nenavštevujú priestory klasických galérií. Okrem toho sa mesto týmto spôsobom snaží majiteľov stojísk nabádať k ich udržiavaniu a čistote.