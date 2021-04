Po prestávke Pohronie doma body stratilo (+ FOTO)

Domáci mali optickú prevahu, ale nedokázali nájsť recept na obranu Serede.

4. apr 2021 o 11:45

FK Pohronie - ŠKF Sereď 1:2 (0:1)

Góly: 90.+1 Župa - 12. Lačný, 68. Eneji. Rozhodovali: Mastiš – Roszbeck, Jánošík, ŽK: Mazan, Petrák - Danko, Kuník

Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba, Heurtaux, Petrák – Weir, Adamec (73. N'Zeyi) – Blahút (74. Badolo), Fadera, Galuška (46. Župa) – Da Silva

Sereď: Yakubu – Diaz, Michalík, Salimi (65. Kuník), Hučko – Eneji (87. Bušnja), Danko, Morong, Mlakar – Fábry (90+3. Jureškin) – Lačný

Domáci sa dostali do dobrej príležitosti v 13. minúte, keď Adamec rozohral rohový kop a našiel Galušku, ten však hlavičkoval tesne nad. Sereď odpovedala hneď z protiútoku a najlepšie ako sa dalo.

Morong odcentroval, Lačný nedal brankárovi Hrdličkovi žiadnu šancu a otvoril skóre. Pohronie zvýšilo aktivitu, no bez úspechu, najprv Weirov pokus zneškodnil Yakubu a ten si v závere polčasu poradil aj s Mazanovou strelou.

Po zmene strán mohla Sereď pridať aj druhý zásah, ale Lačný tentoraz Hrdličku neprekonal. V ďalšom priebehu sa ani jeden z tímov nedokázal dostať do výraznejšej príležitosti. Až v 68. minúte Eneji vypálil z hranice šestnástky a poslal Sereď do dvojgólového vedenia.

V závere duelu domáci zatlačili súpera, Fadera pekne prenikol po pravej strane, ale jeho zakončenie smerovalo mimo bránu. V nadstavenom čase sa Pohronie dočkalo aspoň čestného úspechu, keď sa presadil striedajúci Župa.

Hlasy po zápase

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Vedeli sme, že súper bude dobre organizovaný. Čakali sme, že budeme viac na lopte a že sa budeme tlačiť do ofenzívy. To sa v prvom polčase potvrdilo. Mali sme optickú prevahu, ale nedokázali sme nájsť medzeru v dobre organizovanej defenzíve hostí. Chýbala lepšia finálna prihrávka, trošku viac pohybu ofenzívnych hráčov. Inkasovali sme gól po nedorozumení v našej obrane. V druhom polčase sme chceli niečo s výsledkom urobiť, tlačili sme sa dopredu, zmenili sme aj rozostavenie, snažili sme sa útočiť cez krídelné priestory, dať tam viac centrov zo strán a vytvoriť väčší tlak do šestnástky. Nezbierali sme však odrazené lopty a v jednej situácii sme prepadli. Hostia boli dôraznejší a po individuálnej akcii pridali druhý gól. V závere prejavili hráči veľkú vôľu niečo s tým ešte urobiť, zatlačili súpera, ale výsledok sme bohužiaľ iba korigovali. Stratili sme doma body a nenadviazali tak na predchádzajúce dva výkony.“

Gergely Geri, tréner Serede: „Je to pre nás veľmi cenné víťazstvo na pôde kvalitného, silného súpera. Dobre sme sa pripravili na tento zápas a v prvom polčase sme eliminovali šance Pohronia. Náš prvý gól nás povzbudil a v druhom dejstve sme mali dostatok šancí, aby sme o troch bodoch rozhodli. Napriek tomu sme si to v závere zdramatizovali. Ten koniec stretnutia nebol pekný. Hrá sa však o dôležité body, tabuľka o udržanie je vyrovnaná, čiže i z tohto hľadiska je to pre nás veľmi cenné víťazstvo.“

Ostatné výsledky 3. kola (skupina o udržanie): Nitra – Ružomberok 1:0, Michalovce – Senica 1:0

1. Sereď 25 7 7 11 25:41 28

2. Pohronie 25 5 11 9 34:36 26

3. Ružomberok 25 6 8 11 33:39 26

4. Nitra 25 7 5 13 25:42 26

5. Michalovce 25 6 8 11 24:45 26

6. Senica 25 6 6 13 24:44 24

Program 4. kola – skupina o udržanie (sob 10.4. o 17:00): Michalovce – Pohronie, Senica – Ružomberok, Sereď - Nitra