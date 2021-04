Marián z Novej Bane: Lekári už hovorili aj o transplantácii srdca

Do jeho troch rokov ho operovali trikrát.

7. apr 2021 o 19:15 Kristína Mindáková

NOVÁ BAŇA. Za svoj mladý vek si prežil niekoľko operácií srdca a lekári dokonca prehodnocovali otázku transplantácie. Zdravotné problémy mal už tesne po narodení, potom sa na niekoľko rokov jeho zdravotný stav zastabilizoval, no problémy sa mu po rokoch opäť prinavrátili. Ako sám tvrdí, jeho najbližší mu psychicky výrazne pomohli. Reč je o Mariánovi Tužinskom z Novej Bane, ktorý nám porozprával svoj príbeh.

Operovali ho trikrát

„V máji budem mať 37 rokov. Mám vrodenú srdcovú chybu, ktorá sa začala prejavovať už v mojom ranom veku, keď som mal asi 21 dní. Moji rodičia na mne vtedy spozorovali, že som nepokojný, plačlivý, a dospelo to do takého štádia, že som z ničoho nič celý zmodrel,“ začína svoje rozprávanie.

Preto s ním okamžite utekali do nemocnice, odkiaľ ho previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Už tam jeho rodičom povedali, že prišli doslova na poslednú chvíľu. Avšak, vtedy sa všetko len začalo komplikovať.

„Následne ma previezli do Bratislavy na Kramáre a tam ma museli ihneď operovať, to som mal možno mesiac. Do mojich troch rokov ma operovali presne trikrát,“ hovorí Tužinský s tým, že jeho rodičia boli oboznámení, že keby nebolo operácie, pravdepodobne by to malo fatálne následky.