Otázku otvorenia stredoškolských internátov budú musieť doriešiť (+VIDEO)

Minister školstva navštívil základné školy v Banskoštiavnickom okrese.

19. apr 2021 o 10:55 TASR

ŠTIAVNICKÉ BANE. Otázku otvorenia stredoškolských internátov bude musieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte doriešiť. Ak by platil súčasný COVID automat, od 26. apríla by sa stredné školy mohli otvoriť v štyroch okresoch, nemôžu však fungovať bez internátov. Po návšteve základných škôl v okrese Banská Štiavnica to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Som veľmi rád, že sme mohli plnohodnotne otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. V rámci zberu jednotlivých dát máme na prvom stupni momentálne 78 percent žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne. Od dnes (19. apríla) nastupujú do škôl posledné končiace ročníky základných škôl a od 26. apríla celé školstvo prechádza na regionálny semafor," pripomenul Gröhling.

Minister školstva Branislav Gröhling. (zdroj: Peter Ivaška)

Postupne aj stredné školy

Minister školstva podotkol, že v súčasnej zlepšujúcej sa pandemickej situácii by sa od 26. apríla mohli v štyroch takzvaných ružových okresoch otvoriť aj stredné školy. Problémom sú stredoškolské internáty, pre fungovanie ktorých rezort školstva ešte nemá stanovené jasné pravidlá fungovania. Otázku otvorenia internátov budú podľa ministra riešiť s epidemiologickým tímom.

"Verím, že od 3. mája pôjdeme plnohodnotne všade podľa regionálneho semaforu. Logisticky to bude veľmi náročné, ale sme na to pripravení všetkými manuálmi a interaktívnymi mapami, ktoré budeme zverejňovať," povedal Gröhling. Ako dodal, v prípade, že sa na niektorej zo škôl objaví pozitívny prípad ochorenia COVID-19, rezort je pripravený vyslať tímy a dodať kloktacie testy, aby sa čas karantény žiakov zužoval.

"Aj tu v Banskej Štiavnici už vyskúšali pilotné kloktanie. Prebiehalo to v poriadku, kontinuálne. Vyskúšali sme všetky technické nezrovnalosti, ktoré sa objavili v predchádzajúcich týždňoch a verím, že nasledujúce týždne to bude prebiehať v štandardnom procese," povedal Gröhling s tým, že budúci týždeň oznámi, koľko žiakov 8. a 9. ročníkov bolo počas tohto týždňa otestovaných kloktacími testami.