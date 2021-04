Pohronie neuspelo. Zápas sme si prehrali sami, tvrdí Mazan

Zápas sa zlomil povylúčení Petráka.

18. apr 2021 o 13:34 TASR, Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou

MFK Ružomberok – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gól: 63. Mojžiš. Rozhodovali: Dohál – Hancko, Roszbeck, ŽK: Mrva, J. Maslo, Madleňák – Petrák, Adler, ČK: 42. Petrák po druhej ŽK

Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Mrva (78. Takáč), Mojžiš – Zsigmund (89. Múdry) – Gerec (89. R. Kružliak), Kostadinov, Brenkus (61. Kochan), Madleňák (89. Kojnok) – Regáli

Pohronie: Hrdlička – Mazan, Štrba, Heurtaux, Petrák – Weir, N'Zeyi (43. Adamec) – Blahút, Fadera (87. Župa), Adler (60. Badolo, 87. Ladji) – Chvěja

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Petržalka v pohári vyradila fortunaligové Pohronie Čítajte

Hostia vstúpili do zápasu odvážne, v priebehu piatich minút zahrávali štyri rohové kopy, ale bez gólového efektu. V 18. minúte sa ocitol v šanci Regáli, Hrdlička nohami skrotil štipľavú ranu ružomberského útočníka. V 34. minúte bolo poriadne horúco v domácej šestnástke, Weir vypálil v gólovej pozícii a Krajčírik vytiahol excelentný zákrok.

V 42. minúte Petrák skosil prenikajúceho Gereca a po druhej žltej karte svoje mužstvo oslabil. V extračase úvodného dejstva Horehronci prečíslili zadné rady MFK, v tutovej pozícii po skvelej prihrávke Adlera napriahol zoči–voči Krajčírikovi Fadera, no gólman Liptákov opäť podržal svoj tím.

Po zmene strán Ružomberčania dávali jemnou územnou prevahou najavo, že majú o jedného muža na ihrisku viac. V 63. minúte Mazan v blízkosti vlastného "veľkého vápna" fauloval Madleňáka, Kostadinov poslal štandardku do ohňa a nabiehajúci Mojžiš hlavou otvoril skóre svojim prvým presným zásahom v aktuálnej sezóne.

V 77. minúte tretíkrát čaroval Krajčírik, keď na bránkovej čiare zneškodnil Chvějovu hlavičku a zabránil vyrovnaniu. V závere sa hostia snažili o gól, ale napokon si spod Čebraťa odviezli domov najtesnejšiu prehru.

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Odohrali sme veľmi náročný zápas proti súperovi, ktorý je podľa mňa najlepším tímom v dolnej šestke. Začiatok malo lepší Pohronie, my sme sa im postupom času vyrovnali. V závere polčasu nás pri veľkej šanci podržal brankár Krajčírik, ktorý chytal naozaj vynikajúco. V druhej polovici sme dali gól zo štandardnej situácie, no súper bol stále nebezpečný. V žiadnom prípade sme neboli lepším, ale šťastnejším mužstvom. Z víťazstva sa veľmi tešíme.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Futbalový bonzáčik z Tekovskej Breznice: Volentier robí zábavu, Říha dymí pri šatniach Čítajte

Jan Kameník, tréner Pohronia: „Do zápasu sme veľmi dobre vstúpili. Boli sme aktívni v pohybe, takisto mužstvo dobre kombinovalo, vytváralo si prečíslenie a dostávalo loptu do pokutového územia súpera. Väčšiu aktivitu som však očakával od útočníkov. Napriek tomu prvý polčas z našej strany bol slušný. Aj po vylúčení sme na konci prvej polovice mali veľkú príležitosť, keď sme mohli ísť do vedenia. V druhom polčase o desiatich hráčoch sily trochu odchádzali, no odpracovali sme to. Mrzí nás gól, ktorý sme dostali. O výsledok sme sa bili do konca, bohužiaľ, dnes nám to nevyšlo.“

Peter Mazan, kapitán Pohronia: „Zápas sme si prehrali sami. Do červenej karty sme držali loptu, mali sme šance, boli sme nebezpeční. A tá červená karta..., neviem, za všetko sme dostávali karty. Bolo to nerozvážne, takisto aj tie dve žlté karty. No, na tie zákroky sa musím pozrieť. A prišla zbytočná červená karta a potom sme už bránili a hrozili sme len z brejkov. Chýbal nám gól.“

Ostatné výsledky, skupina o udržanie sa, 5. kolo: Nitra – Senica 0:3, Sereď – Michalovce 2:0

1.Sereď 27 9 7 11 29:42 34

2. Ružomberok 27 8 8 11 35:39 32

3. Pohronie 27 6 11 10 36:38 29

4. Senica 27 7 6 14 27:45 27

5. Nitra 27 7 5 15 26:47 26

6. Michalovce 27 6 8 13 25:49 26