Počet žiab sa znižuje, končia aj pod kolesami áut

Ochranári prinášajú možnosti ich ochrany.

22. apr 2021 o 10:22 Kristína Mindáková

ŠTIAVNICKÉ VRCHY. Jarná migrácia žiab sa už pred niekoľkými týždňami začala a ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (CHKO) aj tento rok pristúpili k ich ochrane vybudovaním špeciálnych zábran určených na ich zachytávanie. Tentokrát ich nájdeme pri hlavnej ceste neďaleko Veľkého Richňavského tajchu.

Teplá a vlhká noc

Zoológ Dušan Farbiak z CHKO vysvetľuje, že ťah žiab vždy prebieha v oblastiach, kde sa nachádzajú lesy, pasienky alebo lúky a smerujú k jazeru alebo inej vodnej ploche. Keďže sa v okolí Banskej Štiavnice nachádza množstvo tajchov, ich výskyt je prirodzený aj tu.

„Rozhodli sme sa, že tento rok umiestnime zábrany pri Richňavskom tajchu, kde je známy výrazný ťah žiab na hlavnej ceste. Len za niekoľko dní sa nám ich podarilo zachytiť 900. Následne sme ich preniesli na druhú stranu cesty a vypustili pri tajchu,“ uviedol Farbiak.

Samotná migrácia záleží od počasia, žaby sa presúvajú po teplej vlhkej noci, to znamená, keď je aspoň 5 stupňov Celzia a najlepšie po daždi. Naopak, v zime a suchom prostredí ich nestretneme.

„Predminulý týždeň boli dve dobré noci a potom sa ochladilo, tak ich prechod sa zastavil. Presun však trvá celkovo približne od konca marca do polovice apríla. Tieto zábrany z plastovej fólie pomáhajú – žaby sú zadržané, a tak neprechádzajú cez cestu, kde hynú pod kolesami áut,“ ozrejmuje s tým, že ich chodia zbierať pravidelne. Naložia ich do vedier, prenesú na druhú stranu cesty a vypustia ich do vody.

Žaby končia pod kolesami áut. (zdroj: Peter Ivaška)

Viac možností

Podľa Dušana Farbiaka však existujú aj iné alternatívy – trvalé zábrany, v tomto prípade vyrobené nie z fólie, ale pevnej gumovej hmoty, ktoré sa montujú pri cestách natrvalo a tým pádom sú žaby zvedené do podchodu pod cestu.

„Lenže toto je finančne veľmi náročné. Existujú na niektorých úsekoch v rámci Slovenska, najpravdepodobnejšie pri nejakej diaľnici, ale stojí to veľké peniaze a preto sa to bežne nerobí,“ pripomína. Aj z tohto dôvodu nájdeme zábrany v Banskej Štiavnici len na jednom mieste. Pominulé roky ich osádzali aj v obciach Voznica a Brehy.

„Vo Voznici je jeden rybník a hneď pred ňou sme dávali niekoľko rokov po sebe zábrany. Druhý, väčší výskyt je aj pri Brehoch, kde migrujú z blízkeho lesa do mŕtveho ramena Hrona,“ hovorí Dušan Farbiak s dôvetkom, že pre vzdialenosť vykonávať kontrolu týchto žiab nestíhali, preto sa napokon rozhodli pre bližšiu lokalitu.

Špeciálne zábrany ochranári osádzajú najmä kvôli ropuche bradavičnatej, ktorá je vo všeobecnosti pomalá a je teda najčastejšou obeťou kolízií dopravy a migračných ťahov.

Častými obeťami sú aj ďalšie druhy ako ropucha zelená, rosnička zelená či skokan hnedý. „Skokan, ten pomerne rýchlo prejde cez cestu, tam sú minimálne úhyny, no a kunky vôbec nemigrujú takýmto spôsobom, vyhľadávajú skôr len mláky, kde sa dokážu rozmnožiť celkom rýchlo,“ vysvetľuje.

Počet žiab klesá

Počet žiab sa na Slovensku podľa neho neustále znižuje, čo spozorovali aj na predošlých miestach migrácie, kde sa veľmi znížili ich počty. Všetko však súvisí aj s tým, koľko existuje vhodných biotopov pre obojživelníky.

„Je logické, že keď ubúdajú mokrade a rôzne miesta trvalo zavodnené, tak ubúdajú aj ony. Posledné roky sú suché, tak prirodzené plytšie mokrade vysychajú, žaby sa tam nedokážu vyvinúť a žubrienky hynú,“ hovorí.

„Teraz sú odkázané len na vodné nádrže, tam ešte migrácia prebieha. Avšak, prirodzených vodných plôch je už čím ďalej menej a tým pádom aj žiab i iných živočíchov, pre ktorých existenciu je voda nevyhnutná.“