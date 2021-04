V hoteli v centre Banskej Štiavnice sa pripravujú na otvorenie

Napriek uvoľneniu protipandemických opatrení sa hotel Grand Matej na otvorenie ešte len pripravuje.

25. apr 2021 o 14:02 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Napriek uvoľneniu protipandemických opatrení sa hotel Grand Matej v centre Banskej Štiavnice na otvorenie ešte len pripravuje. Ako pre TASR potvrdil majiteľ hotela Ľudovít Kaník, hotel bude návštevníkom k dispozícii od piatka 30. apríla, a to aj vďaka opätovnému otvoreniu vonkajších terás.

"Pokiaľ hotel nemôže poskytovať aj ďalšie služby, alebo aspoň nedokáže zabezpečiť jednoduché stravovanie, je problém otvoriť úplne na začiatku. Je veľmi dobrou správou, že od budúceho týždňa budú otvorené terasy, teda odpadá tá najväčšia bariéra, že človek sa príde ubytovať, ale nemá sa kde najesť a nemá si kde vypiť kávu," vysvetlil Kaník.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesiace, počas ktorých bol hotel z dôvodu pandémie zatvorený, využili aj na opravy či rekonštrukcie. "Teraz treba všetko vyupratovať, pripraviť, vyprať a nastaviť sa na to, aby sa hotel mohol rozbehnúť," povedal Kaník.

V hoteli budú po otvorení od ubytovaných hostí požadovať nosenie respirátorov, dezinfekčné prostriedky budú rozmiestnené pri vstupe do hotela, v reštaurácii aj na izbách. Intenzívnejšie bude i upratovanie a dezinfekcia priestorov.

Dôkazom fungovania týchto opatrení má byť podľa majiteľa hotela fakt, že v minulom roku nezaznamenali či už medzi zamestnancami, alebo ubytovanými hosťami žiadny prípad nákazy ochorením COVID-19.

Podľa majiteľa zasiahlo niekoľkomesačné zatvorenie ubytovacích zariadení hotel veľmi tvrdo a absolútne.

Prečítajte si tiež Študent pedagogiky je pre tínedžerov s autizmom profesionálnym kamarátom Čítajte

"Keby neexistovalo to umelé dýchanie, ktoré štát poskytol cez rôzne príspevky, znamenalo by to likvidáciu pre všetkých. Príspevky však zabezpečili len zamestnancov, nezabezpečili zariadenia ako také," pripomenul Kaník s tým, že v rámci hotela Grand Matej bolo možné udržať zamestnanosť na predpandemickej úrovni.

Napriek pandémii nového koronavírusu zaznamenali v rámci hotela v minuloročnej letnej turistickej sezóne rekordnú návštevnosť. "Bola asi najlepšia, ktorú si pamätáme. Počas letných mesiacov sme boli obsadení na 100 percent," prezradil Kaník.

Ako dodal, všetci veria, že trend sa zopakuje aj tento rok. Na skvalitnení služieb v cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici podľa Kaníkových slov pracujú individuálne poskytovatelia služieb aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica, ktorá pre turistov pripravuje nové možnosti a aktivity.