Krajské mobilné očkovacie jednotky prídu za ľuďmi v najbližších dňoch

Banskobystrický samosprávny kraj začína s projektom mobilných očkovacích jednotiek v priebehu aktuálneho týždňa.

26. apr 2021 o 8:45 SITA

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Banskobystrický samosprávny kraj začína s projektom mobilných očkovacích jednotiek v priebehu aktuálneho týždňa. Ako informuje krajská samospráva, pilotne bude v prevádzke mobilné stredisko v utorok 27. a v stredu 28. apríla v Tornali v okrese Revúca.

Očkovací autobus príde do okresu Banská Štiavnica do obce Banská Belá v stredu 28. apríla a do Svätého Antona vo štvrtok 29. apríla. Zároveň župa spustila aj registráciu pre očkovanie ležiacich pacientov.



Očkovať sa bude vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech, toto očkovanie je tak určené len pre záujemcov nad 60 rokov. Župa prostredníctvom svojho portálu nahradnici.sk spustila aj registráciu na očkovanie pre ležiacich pacientov, ktorí potrebujú, aby očkovací tím prišiel až priamo k nim domov, prednostne v pilotných okresoch.



„Pôvodne sme mali v pláne s očkovaním začať už od pondelka a očkovať počas celého týždňa, ministerstvo zdravotníctva nám však pridelilo len 500 dávok vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech. Chceme však dodržať slovo, preto 250 dávok bude v prvom očkovacom týždni určených pre ľudí z Tornale a štyroch okolitých obcí.

Ďalších 250 dávok rozdelíme medzi obce Banská Belá a Svätý Anton v banskoštiavnickom okrese. Veríme, že v prípade záujmu obyvateľov, dostaneme v ďalších týždňoch viac vakcín,“ povedal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý vyzval ľudí, aby sa v prípade, že majú vek nad 60 rokov a záujem o očkovanie vo svojej obci, už teraz registrovali prostredníctvom internetovej stránky nahradnici.sk.



„Doplnili sme tu pri registrácii ľudí nad 60 rokov možnosť vybrať si ako preferované miesto mobilné očkovacie centrum. Táto možnosť je sprístupnená pre ľudí s trvalým pobytom v okresoch, kde zatiaľ nemáme veľkokapacitné očkovacie centrum.

Hoci v tejto chvíli nemôžeme všetkým garantovať, že prídeme aj do ich obce, dáta budeme priebežne vyhodnocovať a v prípade dostatočného záujmu sa pokúsime obec do plánu mobilného očkovania zaradiť,“ objasnil vicežupan.



Banskobystrický samosprávny kraj prišiel s projektom mobilných očkovacích jednotiek ako prvý na Slovensku ešte 7. apríla.

Hlavným cieľom takéhoto očkovania je dostať vakcínu bližšie k tým, ktorí ju najviac potrebujú – seniorom nad 60 rokov. Dôvodom, prečo sa kraj rozhodol k takémuto kroku pristúpiť, sú nízke percentá zaočkovanosti práve v rizikových skupinách vyššieho veku.