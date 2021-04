Mobilné odberové miesta budú v Kremnici v prevádzke aj v máji

Zástupcovia firiem, ktoré prevádzkujú mobilné odberové miesta v Kremnici potvrdili, že obe miesta budú v prevádzke aj naďalej.

28. apr 2021 o 16:13 SITA

KREMNICA. Zástupcovia firiem, ktoré prevádzkujú mobilné odberové miesta v mestskej telocvični a v mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici potvrdili, že obe miesta budú v prevádzke aj v nasledujúcom mesiaci. Ako kremnická radnica informuje na svojej webovej stránke, mobilné odberové miesta fungujú v meste od 8:00 do 17:00 každý deň.



V minulom týždni otestovali v Kremnici na týchto dvoch odberových miestach 2 820 ľudí, pričom pozitívny na ochorenie COVID-19 nebol nikto. Dva týždne predtým odhalili testy vždy zhodne po päť pozitívnych, pričom pozitivita bola 0,17 percent.



Okres Žiar nad Hronom, do ktorého historická Kremnica patrí, je v rámci COVID automatu zaradený do druhého stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú ľudia v takomto takzvanom červenom okrese na cestu do a zo zamestnania negatívny test, ktorý nie je starší ako 14 dní.



Odberové miesta na Slovensku majú so štátom zmluvy o prevádzke s platnosťou do konca júna 2021.