V Banskej Belej dnes spustili projekt mobilného očkovania

Banskobystrický samosprávny kraj dnes spustil mobilné očkovanie priamo v obciach. Banská Belá je prvou obcou v okrese, do ktorej prišiel očkovací tím.

28. apr 2021 o 18:10 Lucia Líšková

BANSKÁ BELÁ. V obci Banská Belá dnes Banskobystrický samosprávny kraj spustil pilotný projekt mobilného očkovania. Obec Banská Belá je prvou obcou v okrese Banská Štiavnica, do ktorej prišiel očkovací tím. Keďže pre tento týždeň má kraj k dispozícii len 500 dávok vakcín, očkovať sa bude dva dni v týždni. Na očkovanie sa využíva vakcína značky Pfizer/BioNTech.

Už zajtra by sa mal očkovací tím presunúť do obce Svätý Anton. „Budúci týždeň sa bude očkovať v obciach Kozelník, Prenčov, Baďan a Počúvadlo,“ informuje podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Zároveň dodáva, že kraj chce mať od polovice mája v teréne šesť mobilných očkovacích jednotiek, pričom by ich počet rád postupne zvýšil na desať.

Podpredseda kraja zároveň tvrdí, že o očkovanie v regiónoch je veľký záujem, no ľudia o ňom často nemajú dostatok informácií. Problémom je podľa neho aj nedostatok vakcín a ich nespravodlivé prerozdelenie v rámci Slovenska.

„V Bratislavskom kraji je takmer dvojnásobná distribúcia vakcín značky Pfizer/BioNTech ako kdekoľvek inde na Slovensku,“ hovorí Luntner. V budúcom týždni však očakávajú väčší prísun vakcín, ktorý by mal dosiahnuť počet 6-tisíc dávok na týždeň pre celý Banskobystrický kraj.

Ľudia majú podľa podpredsedu kraja problém s dopravou za očkovaním, registráciou či nedostatkom informácií, z čoho prirodzene plynú aj obavy. „Keď sa priblížime k ľuďom, budeme mať s nimi osobný kontakt a zároveň budú môcť pozitíva i negatíva vakcíny prekonzultovať priamo s lekárom, bude ochota dať sa zaočkovať oveľa vyššia,“ dodáva Lunter.

Jeho slová potvrdzuje aj Ivo Baláži, riaditeľ spoločnosti Mediform, ktorá na mieste zabezpečuje očkovanie. Zároveň víta možnosť priameho kontaktu s obyvateľmi: „Je to jediná cesta, ktorá privedie tento štát k rozhodnému výsledku. Nijaká iná cesta ako očkovanie neexistuje. My všetci, ktorí už vyše roka bojujeme v prvej línii, si to plne uvedomujeme.“

„Dnes sme zvolili možnosť očkovania v očkovacom kontajneri, aby sme odstránili bariéru pri vchode do autobusu. Verím, že pri pokračovaní tohto projektu sa bude číslo zaočkovaných ľudí v uliciach zvyšovať,“ dodáva Baláži.

Starosta obce Banská Belá Branislav Babirád najskôr nevedel odhadnúť, koľko ľudí bude mať o očkovanie záujem. „Medzi občanmi sme najprv robili prieskum. Na očkovanie sa nahlásilo dvakrát toľko ľudí, ako som očakával. Ak by sme to neurobili priamo v obci, minimálne jedna tretina občanov povedala, že by sa zaočkovať nedala,“ informuje starosta obce.

Na dnešné očkovanie mali nahlásených 70 obyvateľov obce, v ktorej podľa slov starostu žije približne 300 obyvateľov starších ako 60 rokov.

„Som rád, že sa môžem dať zaočkovať priamo v obci a očkovať prídu aj druhou dávkou. Každý nemá auto a nemá sa ako dostať do očkovacieho centra či nemocnice. Moja manželka je imobilná, čiže by po skončení očkovania v kultúrnom dome, mali prísť podať vakcínu aj jej, priamo domov,“ hovorí obyvateľ Banskej Belej.