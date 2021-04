Otvorenia nových priestorov galérie Júliusa Považana sa zúčastnil aj jeho syn

V nových priestoroch Biskupského kaštieľa sa prvýkrát konalo mestské zastupiteľstvo. Pri tejto príležitosti slávnostne otvorili aj galériu Júliusa Považana.

30. apr 2021 o 16:52 Lucia Líšková

ŽIAR NAD HRONOM. Slávnostné mestské zastupiteľstvo sa vo štvrtok konalo po prvýkrát v zrekonštruovaných priestoroch Biskupského kaštieľa. Poslanci mestského zastupiteľstva zasadali v Biskupskej sále, ktorá je novým reprezentačným priestorom mesta.

Mesto by chcelo odteraz organizovať mestské zastupiteľstvo v týchto priestoroch pravidelne. „Je to honosnejší priestor v historickom objekte. Budeme tam musieť ešte vychytať nejaké drobnosti technického charakteru, ale inak sú to pekné aj účelné priestory,“ informuje vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

Dodáva, že priestor je oproti hlavnej zasadacej miestnosti v mestskom kultúrnom centre, kde sa konalo zastupiteľstvo doteraz, menší. Na druhej strane je v ňom dostatok svetla a nachádza sa v príjemnejšom prostredí.

Pri tejto príležitosti mesto otvorilo aj galériu Júliusa Považana, ktorú presťahovali do nových priestorov z mestského kultúrneho centra. Galéria je v Žiari nad Hronom vystavená približne 20 rokov. Prvýkrát bola umiestnená v dome kultúry na námestí. V kultúrnom centre ju mohli návštevníci vidieť v podzemných priestoroch, kde boli nižšie stropy a nenachádzali sa tam okná.

„Teraz je galéria umiestnená zatiaľ v najlepších priestoroch. V kaštieli sa obrazy nachádzajú v štyroch miestnostiach, ktoré sú spojené koridorom,“ vysvetľuje Martin Baláž.

Súčasťou galérie je 36 obrazov Júliusa Považana s tematikou Svätého Kríža (dnes Žiar nad Hronom). V obrazoch znázornil svoje spomienky na mladosť a detstvo, ktoré prežil práve v tomto meste.

Július Považan (1926 Žiar nad Hronom – 2011 Krupina) Július Považan študoval na gymnáziu vo Zvolene a neskôr na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako detský lekár, primár na detskom oddelení, ale aj ako riaditeľ nemocnice s poliklinikou. Svoje maliarske schopnosti začal rozvíjať ako 27-ročný. Patril medzi popredných predstaviteľov insitného umenia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Inšpiráciou pre neho bola najmä krajina, v ktorej vyrastal a pôsobil. Maľoval obrazy s tematikou ľudových mystérií, povestí, legiend a rozprávok. Znázorňoval aj mestský či dedinský život plný práce, ale i zábavy. V jeho obrazoch sa najčastejšie objavovala oblasť Pohronia, Banskej Štiavnice a Sitna. Často vyobrazoval aj život banskoštiavnických baníkov. Jeho tvorba bola prezentovaná v niekoľkých európskych krajinách a je súčasťou mnohých významných umeleckých zbierok. Jeho diela sú vystavené napríklad v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a po novom aj v biskupskom kaštieli v Žiari nad Hronom. (Zdroj: Slovenská národná galéria)

„Otvorenia galérie sa zúčastnil aj maliarov syn Milan Považan, ktorý povedal, že pri tejto príležitosti daruje do galérie ďalšie štyri obrazy s tematikou kaštieľa z pozostalosti jeho otca,“ doplnil Baláž.

O dátume sprístupnenia galérie verejnosti bude vedenie mesta ešte rokovať. „Budeme to riešiť v súvislosti s vývojom opatrení proti šíreniu pandémie. Zareagujeme tak, aby sme to mohli v blízkej dobe otvoriť a ľudia mohli začať navštevovať kaštieľ,“ hovorí Martin Baláž. O tom, či bude vstup do galérie spoplatnený, mesto zatiaľ nerozhodlo.