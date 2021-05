Biskup Dávid Tencer: Na Islande robíme viac krstov ako pohrebov

Bolo náročné zvyknúť si napríklad na to, že tu obyčajne prší vodorovne, hovorí rodák z Novej Bane, ktorý žije v hlavnom meste ostrovného štátu Island už takmer sedemnásť rokov.

2. máj 2021 o 13:31 Lucia Líšková

NOVÁ BAŇA. Dávid Tencer pochádza z Novej Bane a na Islande žije už takmer 17 rokov. Krajinu po prvýkrát navštívil, keď išiel na misie a ostal tam žiť dodnes. Najskôr slúžil ako kaplán, učil sa jazyk a prispôsoboval sa podmienkam, až sa z neho v roku 2015 stal biskup.

Teraz žije v Reykjavíku, kde má na starosti celú diecézu. V rozhovore nám prezradil okrem iného aj to, ako na Islande bojujú s pandémiou a aké opatrenia tam zaviedli.

Koľko rokov už žijete na Islande?

Pätnásteho novembra o 23. hodine to bude sedemnásť rokov od môjho príchodu na misie. Povolanie ísť na misie som pociťoval už dávno predtým. Som však členom rehole, a preto nešlo iba o mňa, ale o záväzok pre celú provinciu. Pomerne veľa sa o tom diskutovalo a modlili sme sa za túto myšlienku. Napokon sme boli aj s provinciálom bratom Jozefom Timkom vyslaní na skusy. Stretli sme sa s vtedajším biskupom Johanesom Gijsenom a pomaličky sa to ukladalo. Nakoniec padlo definitívne rozhodnutie, že sa ako provincia na to dáme.

Kedy ste sa stali biskupom?

To už som bol na Islande viac ako desať rokov. Svätý Otec ma vymenoval 18. septembra a vysvätený som bol 31. októbra 2015.

Ako ste pôsobili predtým?

Tak ako všetci začiatočníci. Najskôr som sa učil jazyk a vypomáhal som ako kaplán na jednej z reykjavíckych farností. Po príchode a adaptácii ďalšieho kapucína, brata Antona Majerčáka, sme ako kapucíni dostali do správy novovytvorenú farnosť sv. Torlaka na východe ostrova.

Ako vás prijali tamojší obyvatelia? Boli k vám otvorení alebo vám dávali pocítiť, že nie ste domáci?

Islanďania sú na naše pomery vo svojej prirodzenosti pomerne utiahnutí. Neodmietajú nikoho, ale skôr vyčkávajú, čo sa z toho vykľuje. Avšak nie je v ich povahe ponižovať druhého alebo ním pohŕdať. Sú národovci, ale nie nacionalisti.

Čo bolo pre vás najťažšie v adaptácii na nové prostredie? Naučili ste sa aj islandčinu? Je to náročný jazyk?

Islandčinu som sa, chvála Pánu Bohu, ako-tak naučil. Je to ťažký jazyk, no ešte ťažšie ako naučiť sa jazyk bolo prispôsobiť sa novým podmienkam. Bolo náročné zvyknúť si na to, že tu obyčajne prší vodorovne, a teda dáždnik je zbytočný. Radiátory tu musia byť zapnuté aj v lete, lebo teplota aj v júli málokedy vystúpi nad desať stupňov Celzia. Okrem toho treba celú zimu vstávať potme, pretože sa rozvidnieva až po jedenástej doobeda. Takto by som mohol pokračovať donekonečna.