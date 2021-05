Múzeum vo Svätom Antone po piatich mesiacoch privítalo prvých návštevníkov

3. máj 2021 o 16:25 TASR

SVÄTÝ ANTON. Múzeum vo Svätom Antone privítalo počas víkendu prvých návštevníkov po piatich mesiacoch, počas ktorých bola expozícia v priestoroch Koháriovského kaštieľa pre verejnosť uzavretá. Obdobie pandémie múzeum využilo aj na prípravu noviniek, na ktoré sa návštevníci môžu tešiť už v najbližšom období. Pre TASR to uviedla Jana Slaná z oddelenia marketingu múzea.

"Sme veľmi radi, že si návštevníci opäť našli cestu do kaštieľa. Otvorenie a priebeh prvého víkendu hodnotíme veľmi pozitívne," povedala Slaná s tým, že odloženie otvorenia múzea po uvoľnení opatrení súviselo najmä s prípravou expozície.

"Dôkladné upratovanie historickej expozície je časovo aj personálne náročné, a preto sme tento proces nechceli zbytočne urýchľovať," vysvetlila Slaná.

Prehliadka múzea sa aktuálne uskutočňuje bez lektorského výkladu, návštevníci si expozície prezerajú samostatne. Sprístupnených je 13 historických miestností, kaplnka a poľovnícka expozícia.

Počas uplynulých mesiacov, keď bolo múzeum z dôvodu pandemickej situácie uzavreté, zamestnanci pripravovali texty do expozícií, dokumentovali i zbierkový fond historického a poľovníckeho oddelenia, no pripravovali aj novinky, ktoré by mali byť návštevníkom k dispozícii už v najbližších týždňoch.

"Už na Deň múzeí slávnostne otvoríme Poľovnícku galériu. Počas zimného obdobia sme pripravovali podklady na náučný chodník v kaštieľskom parku, ktorý máme v pláne osadiť v najbližšom čase," prezradila Slaná s tým, že ak to situácia počas letných mesiacov dovolí, v múzeu chcú organizovať nočné prehliadky kaštieľa.