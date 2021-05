Via ferraty na Skalke idú do novej sezóny s novým informačným systémom a webstránkou

Via ferrata Komín a Via ferratový svet na Skalke získajú v najbližšej sezóne nový vzhľad.

KREMNICA. Via ferrata Komín a Via ferratový svet na Skalke získajú v najbližšej sezóne nový vzhľad. Mesto Kremnica v spolupráci s dizajnérom Cypriánom Koreňom pripravujú systém značenia, vďaka ktorému sa návštevníci via ferrát budú môcť ľahšie zorientovať.

Ako kremnická radnica informuje na svojej webovej stránke, celý systém značenia by mal stáť okolo 3-tisíc eur. Okrem informačného systému mesto koncom mája spustí novú webovú stránku, kde záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie.



Potreba prehľadnejšieho a efektívnejšieho značenia obľúbenej destinácie turistov, športovcov, ale aj rodín s deťmi vyplynula zo skúseností Horskej záchrannej služby. Mesto sa preto rozhodlo pristúpiť k zjednoteniu informačného systému via ferrát.

„Systém značenia sa pre návštevníka Skalky začne pri východiskovom bode, ktorý ho navedie prostredníctvom grafického a farebne odlíšeného značenia na zvolenú via ferratovú cestu,“ objasňuje dizajnér, ktorý pri zostavovaní značenia spolupracuje so zhotoviteľmi ferrát, ako aj so záchranármi.

Na centrálnej orientačnej tabuli okrem navigácie návštevník nájde základné bezpečnostné pokyny, informácie o ferratových setoch či prevádzkový poriadok. Via ferrata Komín a Via ferratový svet budú mať takisto svoje východiskové body s mapou danej oblasti a potrebnými informáciami.

Systém značenia jednotlivých ferratových ciest je farebne a graficky odlíšený. Oblasť okolo Via ferraty Komín ladil Koreň do teplých odtieňov červenej, oblasť Via ferratový svet bude v studenších odtieňoch modrej a zelenej.



Všetky tabule k jednotlivým ferratovým cestám budú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele s priamou potlačou. Materiál je odolný voči poveternostným podmienkam. Označenie Via ferratového sveta bude hotové do konca mája, Via ferrata Komín sa bude dokončovať priebežne podľa situácie s uhniezďovaním sokola sťahovavého.



Samospráva žiada návštevníkov Skalky, aby dodržiavali uzávierku Via ferraty Komín a Via ferratového sveta do konca mája 2021.