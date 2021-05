Slovenský spevák zložil pieseň o Banskej Štiavnici

Videoklip k piesni zobrazuje jedinečnú atmosféru baníckeho mesta.

5. máj 2021 o 13:43 Lucia Líšková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Slovenský spevák a hudobník Juraj Zaujec, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako spevák v kapele Modus, vydal svoj nový singel s názvom „Štiavnica“. Pieseň je o meste Banská Štiavnica, ktoré sa spevákovi spája s najdôležitejšími udalosťami v jeho živote.

Aj keď v skutočnosti trávi Juraj Zaujec všetok svoj voľný čas na chate v Štiavnických baniach so svojou rodinou, vo videu k piesni prežíva romantickú lásku s mladou herečkou Ráchel Šoltésovou. Videoklip sa odohráva v Štiavnických vrchoch, pri tajchu a v historickom centre mesta. Zobrazuje všetky krásy baníckeho mesta.



„Obdobie, v ktorom žijeme nám veľa zobralo, aj veľa dalo. Pri nakrúcaní videoklipu k Štiavnici sme zažili veľmi pekný príbeh, na ktorý budeme všetci dlho spomínať. Prajem každému z nás aby bol hlavne zdravý a aby si mohol užiť východ slnka nad Banskou Štiavnicou, pretože je to jeden z najkrajších východov slnka na tomto svete a v priľahlých galaxiách,“ hovorí spevák.

Zábery do klipu vytvoril kameraman Peter Drmlík a videoproducent Luca Bush, ktorý za pomoci dronu ukazuje mesto z novej perspektívy.

„Pre mňa je dron ako stroj času. Ukáže vám, čo stavitelia postavili a nikdy to nemohli vidieť z vtáčej perspektívy. Akékoľvek umenie je tiež stroj času, lebo vie sprostredkovať emócie a príbehy, ktoré sa odohrali v minulosti a my ich dokážeme stále cítiť a prežívať rovnako. Príkladom je romantický príbeh Sládkoviča a Maríny, ktorý je spojený so Štiavnicou. Mojou Marínou v tomto klipe je Ráchel Šoltésová, ktorej veľmi ďakujem za jej energiu a ochotu. Je brutálna profesionálka a zároveň kamarátka, akých som stretol za život len málo,“ .“ hovorí o natáčaní videoklipu spevák Juraj Zaujec.