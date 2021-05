V Kremnici má byť dobudovaná čistiareň odpadových vôd a kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť chce opakovane na projekt žiadať nenávratný príspevok z Kohézneho fondu, lebo z vlastných zdrojov by to bolo pre nich podstatne náročnejšie.

9. máj 2021 o 10:41 SITA

KREMNICA. Intenzifikácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd a zároveň vybudovanie kanalizácie vo viacerých lokalitách Kremnice sú predmetom súťaže vyhlásenej Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Podľa verejného obstarávania uverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková odhadovaná hodnota zákazky 10,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ investičného odboru Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Peter Neuzer, projekt chce spoločnosť financovať pomocou nenávratných finančných prostriedkov, o ktoré sa budú opakovane uchádzať v máji, keď má byť vypísaná nová výzva ministerstvom životného prostredia.



„Projekt už bol raz zamietnutý v roku 2016, lebo nespĺňal referenčné ceny benchmarkov, nakoľko ten projekt nie je možné robiť s tými dimenziami, ktoré sú v predmete výzvy. Teraz sme to preprojektovali a chceme o podporu žiadať nanovo,“ uviedol investičný riaditeľ s tým, že rátajú aj s variantom, že projekt nebude schválený a budú ho musieť realizovať z vlastných zdrojov.



„Projekt sme rozčlenili na etapy tak, aby sme to v nejakom časovom horizonte urobili aj z vlastných zdrojov. Bude to ale podstatne náročnejšie, lebo sme finančne obmedzení, pretože ročne máme na investičný plán približne 4 mil. eur, pričom v našej pôsobnosti je 30 akcionárov,“ doplnil Neuzer s tým, že Kremnica je pritom posledné mesto, ktoré toto nemá vyriešené.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dúfame a pokúsime sa aj na úrovni ministra vyvolať rokovanie, aby to išlo z Kohézneho fondu, lebo ide o veľkú čiastku,“ dodal riaditeľ, podľa ktorého v tomto meste bude problém aj s termínmi. Dôvodom je zložitá situácia v historickom meste, sú tu 600-ročné kanalizácie, problematická geológia a tiež možné komplikácie pri prípadných archeologických nálezoch.

Prečítajte si tiež Kremnica vydá Turistické noviny, slúžiť budú ako sprievodca mestom Čítajte

Vodárenská spoločnosť začala prvú etapu realizovať už v minulom roku z vlastných zdrojov. Ide o práce na čistiarni odpadových vôd, ktorá je pre ďalšie práce na kanalizácii najdôležitejšia, lebo následne musí prijať zvýšené množstvo vôd.



„Tá čistiareň je akútne potrebná pre mesto Kremnica. Veci sa nám tu komplikujú hlavne preto, lebo ide o napojenie pamiatkovej zóny aj existujúcich vyústení do potoka,“ uviedol pre agentúru SITA primátor Kremnice Alexander Ferenčík s tým, že takmer nič z toho projektu nebude realizované v nezastavaných územiach a vždy sú tam nejaké komplikácie.