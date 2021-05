Cestári pripravili rekonštrukcie siedmich mostov v kraji za viac ako 4,1 mil. eur

Slovenská správa ciest pripravila v piatich okresoch Banskobystrického kraja rekonštrukcie siedmich mostov na cestách prvej triedy.

12. máj 2021 o 9:57 SITA

BANSKÁ ŠTIAVNICA/ ŽIAR NAD HRONOM. Slovenská správa ciest pripravila v piatich okresoch Banskobystrického kraja rekonštrukcie siedmich mostov na cestách prvej triedy. Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota obnovy je 4,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Financovanie rekonštrukcie mostov má byť z fondov Európskej únie.



Najviac financií si vyžiada havarijný stav mosta na ceste I/51 na spojnici obcí Nemce a Prenčov v Krupinskom okrese, ktorý pochádza z roku 1910. Na odstránenie jeho porúch a zlepšenie stavebno-technického stavu pôjde takmer 810-tisíc eur bez DPH.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto istom okrese pri Hontianskych Nemciach na tej istej štátnej ceste obnovia most ponad potok Štiavnica. Obnovený má byť tiež most v Hronskožiarskom okrese v obci Ladomerská Vieska, ktorý premosťuje železničnú trať.



V okrese Brezno chce SSC vybudovať nový mostný objekt namiesto existujúceho na ceste I/72, ktorý premosťuje rieku Hron a bol postavený v roku 1940. Nový mostný objekt má nahradiť aj most cez zrážkový potok na ceste I/66 v Podbrezovej v miestnej časti Lopej. Ďalší most má byť obnovený v blízkosti Brusna v Banskobystrickom okrese rovnako na ceste I/66.



Cestári zrekonštruujú aj most postavený v roku 1924 pri obci Kozárovce. Tento most premosťuje Čaradický potok na ceste I/76. Účelom stavby je vyriešiť havarijný stav na moste, ktorého rekonštrukcia bude pozostávať z asanácie starého mosta a vybudovaní nového.



Zákazka sa podľa zverejnených podkladov delí na sedem častí, ktoré môžu byť pridelené samostatne rôznym uchádzačom. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu ponuky posielať do konca júna, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky. Tá sa u jednotlivých častí pohybuje od 8-tisíc po 16-tisíc eur.