Koniec dobrý, všetko dobré. Žiarčan Dubóczi si na Ostrej Lúke vyjazdil pódium

Trápenie zo Slovakia Ringu prenasledovalo Seat Leon Jara Dubócziho aj na domácom podujatí, na Ostrej Lúke pri Zvolene. Žiarčan sa však so všetkým statočne popasoval a nakoniec vyjazdil pódiové výsledky.

12. máj 2021 o 11:15 ĽUBOŠ KAŠICKÝ

OSTRÁ LÚKA. Slovenská kopcová sezóna 2021 začala netradične na okruhu pri Orechovej Potôni, po ktorom sa súťažiaci v Medzinárodných majstrovstvách Slovenska (MMSR PAV) presúvali za rieku Moravu, do Šternberka.

„Pôvodne sme aj my chceli štartovať na Ecce Homo,“ vysvetľuje Jaro Dubóczi. „Nedarilo sa nám však vyriešiť problémy so spojkou a navyše prišli nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré rozhodli, že sme na Moravu nakoniec necestovali. Rozhodli sme sa radšej sústrediť na domáce preteky na Ostrej Lúke.“

Tradičné podujatie pri Zvolene figuruje v tohtoročnom kalendári na treťom mieste, no a jazdilo sa v netradičnom májovom termíne. Ten všetkých prekvapil aprílovým počasím, ktoré tiež ovplyvnilo dianie na trati.

„V piatok padali krúpy. V sobotu sme mali námrazu na autách a v nedeľu sme sa zasa popoludní mohli opaľovať,“ krúti hlavou nad rozmarným počasím aj pretekár DEMO MOTORSPORT TEAM-u. Ostrú Lúku však tentoraz organizoval nový štáb, ktorý sa snažil vytvoriť čo najlepšie podmienky.

„Cítili sme sa všetci veľmi dobre, preto sa chcem organizátorom poďakovať za dobrú prácu, ktorú urobili na trati,“ nešetrí chválou ani Jaro Dubóczi.

Žiarčan sa však počas domáceho víkendu, na ktorý sa vskutku tešil, poriadne vytrápil. „Niekoľko dní pred pretekmi, som len chcel vyskúšať funkčnosť auta, keď mi nečakane praskol piest, poškodil valec a museli sme meniť celý blok motora,“ vraví Jaro Dubóczi.

„Bolo to vyslovene demotivujúce, no išli sme do toho. Po náročnej oprave sme však stihli doladiť akurát základné veci a na preteky sme odchádzali prakticky so „surovým“ motorom.“

Celú situáciu výborne dokresľuje skutočnosť, že v piatok, už na Ostrej Lúke, nechal Jaro bežať motor na voľnobeh, aby prebehli aspoň nejaké cykly zahriatia a vychladnutia. „Nevedeli sme, ako to bude fungovať a či vôbec dôjdeme do cieľa,“ trápil sa Dubóczi.

„V sobotu som bol na trati asi o 3-4 sekundy pomalší ako vlani. Najprv som si myslel, že je to geometriou, no potom som večer pri analýze pochopil, že motor nemá taký výkon ako vlani. Niekde sme dokonca „nedotočili“ ani na piaty rýchlostný stupeň,“ približuje priebeh víkendu Žiarčan, ktorý napriek týmto problémom dokázal svoj Seat Leon, štartujúci v Skupine 4 a v Triede 4a, udržať medzi špičkou.

„Nakoniec sme v sobotu, v rámci prvého súťažného dňa, vybojovali tretie miesto v triede, štvrté v skupine a v absolútnom poradí sme boli na desiatom mieste,“ pokračuje Jaro, ktorý vskutku zabojoval. „Úpravy, ktoré sme pred druhým súťažným dňom urobili mi však zlepšili náladu. Už na prvej súťažnej jazde druhého dňa som urobil čas okolo jednej minúty a 25 sekúnd, čím som sa priblížil vlaňajšiemu času. Žiaľ, pred mojim štartom do druhej ostrej jazdy ma vyhodilo z koncentrácie čakanie po incidente Maroša Kysuckého, a už som svoj čas nedokázal zlepšiť.“

Napriek tomu Jaroslav Dubóczi doviezol v nedeľu svoj dieselový Seat Leon, s poháňanou jednou nápravou, do cieľa na druhom mieste v triede aj v skupine, a v absolútnom poradí sa pretlačil na siedme miesto!

„Vzhľadom na okolnosti, ktoré nás sprevádzali počas celého víkendu je to veľmi pekný výsledok z ktorého mám naozaj radosť. V silnej a vyrovnanej konkurencii je to odmena pre celý tím za tvrdú prácu, ktorú sme museli na týchto pretekoch urobiť. Ďakujem všetkým chalanom z DEMO MOTORSPORT TEAM-u. Po všetkom tom trápení to bol nakoniec skvelý víkend,“ uzatvára s úsmevom Žiarčan, ktorého najbližšie uvidíme na pretekoch v Ožďanoch 19. – 20. júna.