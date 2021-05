V Kremnici spísali petíciu za zvýšenie bezpečnosti na ceste I/65 prechádzajúcej mestom

Slovenská správa ciest v tomto roku do investičného plánu zaradila rekonštrukciu častí cesty I/65, no bezpečnostné prvky v projekte nefigurujú.

14. máj 2021 o 17:03 SITA

KREMNICA. Predstavitelia mestského zastupiteľstva a primátor Kremnice Alexander Ferenčík iniciovali petíciu, ktorou chcú dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti na hlavnej ceste I/65 prechádzajúcej mestom. Ako informuje radnica na svojej webovej stránke, v petícii adresovanej Ministerstvu dopravy SR a Slovenskej správe ciest žiadajú o inštaláciu a zriadenie prvkov na upokojenie dopravy, ako sú napríklad ochranné ostrovčeky, svetelná signalizácia a podobne.



„Tieto prvky zvýšia bezpečnosť a spomalia dopravu na ceste I/65 v časti prechádzajúcej mestom Kremnica na uliciach Dolná, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jurka Langsfelda, čo je vo verejnom záujme všetkých obyvateľov mesta Kremnica,“ píše sa v úvode petície.

Poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva zároveň tvoria petičný výbor, zástupcom výboru je primátor. „Myslím si, že ak petíciu podpíše dostatočný počet občanov, tak nebude môcť byť odignorovaná,“ uviedol poslanec Marián Vojtko, ktorý prišiel s nápadom na samotné spísanie petície.



Slovenská správa ciest práve v tomto roku do investičného plánu zaradila rekonštrukciu častí cesty I/65, no bezpečnostné prvky v projekte nefigurujú. Podľa Ferenčíka boli dôvodom na diskusiu o riešení situácie najmä podnety od obyvateľov mesta, ale aj fakt, že Slovenská správa ciest ani po zdĺhavých rokovaniach bezpečnostné prvky na ceste do plánu obnovy nezaradila.

Prechod cez hlavnú cestu je náročný a nebezpečný vzhľadom na intenzitu dopravy na úseku cez mesto, ale aj pre nedodržiavanie povolenej maximálnej rýchlosti cez obec.



K situácii na ceste I/65, ktorá je pre mnohých už neúnosná, prebehlo niekoľko stretnutí občanov s vedením mesta, ako aj opakované osobné rokovania predstaviteľov mesta so zástupcami Slovenskej správy ciest.

Výsledkom rokovaní je zaradenie stavby „I/65 Kremnica – upokojenie dopravy“ v aktualizácii plánu na rok 2020 so zahájením prípravy projektových prác v roku 2021 a po ukončení investičnej prípravy následne na realizáciu v roku 2022. Príprava a realizácia je podmienená schválením aktualizácie plánu ministerstvom dopravy, ako aj pridelením finančných prostriedkov na predmetnú stavbu.



Petíciu za zvýšenie bezpečnosti a spomalenie dopravy na ceste 1. triedy I/65 v časti prechádzajúcej Kremnicou je možné podpísať v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade, priestoroch Kultúrneho a informačného centra. Radnica na zber podpisov plánuje využiť aj pomoc dobrovoľníkov. Petíciu si môžete stiahnuť aj priamo pod textom a podpísanú ju odovzdať na mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu.