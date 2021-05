Chodník zo sídliska Drieňová zabezpečí chodcom vyššiu bezpečnosť

16. máj 2021 o 16:48 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V Banskej Štiavnici začali práce na vybudovaní chodníka, ktorý spojí sídlisko Drieňová s Ulicou Juraja Fándlyho. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Nadežda Babiaková, nový chodník má zabezpečiť najmä vyššiu bezpečnosť a komfort obyvateľov.

„Stavenisko sme odovzdali, s prácami sa začína. V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry aj z hľadiska bezpečnosti obyvateľov bude vybudovaný chodník, ktorý bude slúžiť najmä obyvateľom sídliska Drieňová,“ potvrdila Babiaková.

Zhotoviteľom diela je podľa zverejnenej zmluvy bratislavská spoločnosť Swietelsky-Slovakia, cena presahuje 98-tisíc eur s DPH.

Podľa primátorky sa obyvateľom sídliska vďaka novému chodníku skráti cesta, z hľadiska bezpečnosti poslúži napríklad mamičkám s kočíkmi. Projekt sa podľa jej slov u verejnosti stretol s pozitívnymi ohlasmi, nový chodník by mal byť dokončený do konca júla. „Mnoho vecí záleží na počasí, ale ja verím, že to bude aj skôr,“ povedala Babiaková.

V roku 2021 plánuje banskoštiavnická samospráva niekoľko veľkých investičných akcií, len v mestskej pamiatkovej zóne investuje do obnovy verejných priestranstiev viac ako 1,6 milióna eur. V rámci prác sa komplexnej rekonštrukcie dočkajú ulice Pod Kalváriou a Dolná Resla.