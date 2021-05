Obeťou povodne v Rudne nad Hronom je bývalý starosta

V obci pomáhajú hasiči aj vojaci, na mieste je aj premiér Eduard Heger.

18. máj 2021 o 11:05 MOJ, SITA

RUDNO NAD HRONOM. V obci Rudno nad Hronom v Žarnovickom okrese dnes pokračujú v odstraňovaní škôd po pondelkovom pretrhnutí protipovodňovej hrádze a následnej povodni.

Ráno zasadol krízový štáb, ktorý rozdelil úlohy pre hasičov a ozbrojené sily, ktoré v obci pomáhajú. Silný prúd vody strhol a usmrtil v pondelok jednu osobu. Obeťou povodne je bývalý starosta.



Povodeň spôsobila škody rôzneho rozsahu, hlavne na majetku. „My nemáme v obci vodovod, treba čistiť studne a zabezpečiť základné veci. Škody sú na osobných automobiloch, pivniciach domov, ale aj na obytných častiach,“ popisuje následky povodne starosta Marián Šurjanský s tým, že očakávajú aj príchod členov vlády a predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja.



Ako informuje ministerstvo obrany, v obci Rudno nad Hronom pomáha od dnešného rána aj 25 profesionálnych vojakov. Na miesto vycestoval aj minister obrany Jaroslav Naď spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom, ďalšími ministrami a zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Ľubomírom Svobodom, aby priamo v obci zistili škody a poskytli akútnu a okamžitú pomoc.



„Situácia v Rudne nad Hronom je naozaj vážna. V prvom rade nám je nesmierne ľúto ľudského života, ktorý si vyžiadala nárazová povodňová vlna. Na základe požiadavky krízového štábu sme obci poskytli sily a prostriedky na odstránenie následkov povodne, pričom naši vojaci budú spolu so zložkami Hasičského a záchranného zboru pomáhať dokedy to bude potrebne?. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia v obci čím skôr stabilizovala,“ povedal minister obrany Naď.



Protipovodňová hrádza sa pretrhla podľa preverenia pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) vplyvom výdatných zrážok. „Pretrhnuté vodozádržné opatrenie zrealizované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí nie je majetkom nášho podniku a bolo vybudované na lesnom toku, ktorý sme prebrali do správy od Lesov SR tento rok,“ objasnil pre agentúru SITA hovorca SVP Marián Bocák.



„Odborníci už v minulosti argumentovali, že opatrenia realizované v rámci tohto projektu vo väčšine prípadov nespĺňajú požadované kritéria, nie sú vybudované odborne a s použitím vhodných materiálov,“ doplnil hovorca s tým, že tieto opatrenia boli budované v rokoch 2010 až 2012.



Generálny riaditeľ SVP Robert Hok ponúkol obci technickú a personálnu súčinnosť pri odstraňovaní škôd a stabilizácii neupravenej časti poškodeného brehu ako dôsledku pretrhnutého vodozádržného opatrenia. Upravenú časť potoka voda nepoškodila.