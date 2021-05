Obec Brehy vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity, cesta je uzavretá

18. máj 2021 o 15:59 TASR

BREHY. Obec Brehy v okrese Žarnovica vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. Problémy robí spodná voda, ktorá sa tlačí do záhrad a hrozí, že zaplaví aj okolité domy. Pre TASR to uviedol starosta obce Juraj Tencer, podľa ktorého má obec to najhoršie ešte len pred sebou.

„Na našich potokoch už hladina vody klesla, na Hrone však očakávame kulmináciu niekedy pred polnocou. Predpokladáme, že budeme mať rušnú noc. Budeme prečerpávať vodu tak, aby neohrozila priľahlé domy a majetok obce a občanov,“ vysvetlil Tencer.

V dôsledku vysokej hladiny rieky Hron museli uzavrieť aj cestu III. triedy vedúcu z obce Brehy do susedného Rudna nad Hronom. „Už keď hladina Hrona dosahovala 385 centimetrov, bola cesta pod vodou miestami až pol metra,“ uviedol starosta.

Ako pre TASR doplnil vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Žarnovica Štefan Stripaj, pre celý okres aktuálne platí na rieke Hron druhý stupeň povodňovej aktivity.