Študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej sa po mesiacoch vrátili do vynovenej školy

Študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom sa po mesiacoch dištančného vzdelávania opäť vrátili do školy.

20. máj 2021 o 14:30 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Študenti Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom sa po mesiacoch dištančného vzdelávania opäť vrátili do školy. Tá počas obdobia pandémie nového koronavírusu podstúpila rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú škola získala dotáciu vo výške 1,3 milióna eur. Pre TASR to uviedla riaditeľka školy Beata Tóthová.

Žiaci sa od prerušenia vyučovania v októbri minulého roka vzdelávali dištančnou formou, v pondelok 17. mája sa ich po uvoľnení opatrení do školy vrátilo 153. „Zatiaľ nenastúpilo 19 žiakov z rôznych objektívnych dôvodov, žiadnych žiakov ale nemáme s ochorením covid-19,“ potvrdila Tóthová.

Návrat žiakov do školy bol podľa jej slov bezproblémový a študenti nestratili návyk pravidelnej účasti na vyučovaní. „Vyučovanie beží tak ako predtým, len za dodržiavania sprísnených hygienických opatrení a so zvýšeným zameraním na rozvoj praktických zručností,“ dodala Tóthová.

Riaditeľka tvrdí, že škola dokázala v uplynulých mesiacoch zabezpečiť vysokú úroveň dištančného vzdelávania. „Škola disponuje veľmi dobrou technickou vybavenosťou, učitelia aj väčšina žiakov mala potrebné technické vybavenie. Väčšinu času učitelia učili z priestorov školy, preto mali možnosť mnohé odborné a praktické veci aspoň prezentovať,“ opísala Tóthová.

Ako dodala, študenti mali zriadené vzdialené prístupy na školské počítače, vďaka čomu mohli využívať aj viaceré špeciálne softvéry.

Obdobie pandémie uškodilo žiakom najviac v oblasti získavania praktických zručností. „Odborné výcviky sa realizovali čiastočne dištančne a čiastočne prezenčne na pracoviskách firiem. Praktické zručnosti žiaci nemali ako získať v plnom rozsahu a budú si ich musieť doplniť v ďalších ročníkoch alebo už priamo u zamestnávateľov,“ potvrdila Tóthová.

Mesiace bez fyzickej prítomnosti žiakov využila škola na rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú získala tesne pred začiatkom pandémie dotáciu z eurofondov vo výške 1,3 milióna eur.

Z financií zrekonštruovali trojicu strojárskych dielní, vybudovali však i dve nové odborné učebne a to učebňu robotiky a fyzikálno-chemické laboratórium. Aktuálne ešte škola nakupuje nové technológie, vrátane priemyselného robota či 3D tlačiarne, s ktorými začnú študenti pracovať od začiatku nového školského roka.

Riaditeľka školy podotýka, že okrem odborných zručností mala pandémia dopad najmä na sociálne kontakty študentov. O prípadnej tretej vlne nechce ani počuť a verí, že slovenské školstvo už nečaká také dlhé obdobie dištančného vzdelávania.

„Aj keď sme na takéto vyučovanie akokoľvek pripravení, to by už boli dôsledky podstatne väčšie a určite by bolo potrebné zvážiť aj opakovanie ročníka pre všetkých žiakov,“ uzavrela Tóthová.