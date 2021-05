Novým členom futbalovej rodiny FK Sitno je Ľubo Urgela

Ľubo Urgela je skúsený útočník, ktorý sa futbalu začal venovať v FK Žiar nad Hronom.

28. máj 2021 o 8:33 KATARÍNA REITEROVÁ

Ľubo Urgela je nielen skúsený útočník, ale aj chalan s obrovským srdcom. Futbalu sa začal venovať v FK Žiar nad Hronom, ako 16-ročný sa stal hráčom MFK Dubnica nad Váhom.

Jeho futbalová kariéra pokračovala v FC Rimavská Sobota či TJ Spartak Myjava. Ľubo hrával aj za hranicami Slovenska. Fanúšikovia si ho isto pamätajú z MFK Karviná či Baník Ostrava. Na Slovensko sa vrátil do prvoligového FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, aby opäť pôsobil v zahraničí, a to v rakúskom SC/ESV Parndorf.

Od 30. apríla tohto roku je hráčom FK Sitno. „Papierovo sa prestup vybavil v hodine dvanástej, v posledný možný deň prestupového obdobia amatérov, a teda 30. apríla,“ spresňuje útočník a dodáva, že prvý tréning s tímom absolvoval 10. mája.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa rozhodol práve pre FK Sitno? „Bola to súhra viacerých okolností, ale najmä kvôli tomu, že vidím usilovnosť a zanietenosť nového vedenia s jasným cieľom a veľkou snahou robiť futbal skromne a poctivo,“ hovorí Ľubo a zároveň hodnotí aj káder, ktorý sa pred touto sezónou rozšíril o niekoľko nových skúsených hráčov.

„Káder sa skladá zo starších skúsenejších hráčov a, samozrejme, aj s mladých hráčov, ktorí sa môžu veľa naučiť od tých starších, čo si myslím, že je pre nich veľké plus a dobrá skúsenosť do ich ďalšieho či už futbalového, alebo súkromného života. Je tam zdravé jadro a síce som bol zatiaľ len na jednom tréningu, cítil som sa tam veľmi dobre,“ dodáva.

Ľubov bývalý spoluhráč je športový riaditeľ FK Sitno Lukáš Pellegrini. Pôsobili spolu v TJ Spartak Myjava. Aj vďaka tomuto priateľstvu je Ľubo súčasťou kádra.

Ľubo Urgela si v FK Sitno nastavil niekoľko cieľov. „Cieľ v rámci klubu je pomôcť dosahovať čo najlepšie výsledky, aby sme hrali futbal, ktorý by bavil nás hráčov, a tým pádom aj ľudí, ktorí by sa prišli pozrieť na zápasy. A jedným z mojich osobných cieľov, s ktorým som sem prišiel je ešte aspoň raz si zahrať spoločne v jednom tíme s Lukášom Pellegrinim,“ prezradil na záver nový útočník Ľubomír Urgela, ktorého aj touto cestou vítame vo futbalovej rodine a prajeme mu veľa gólov do súperovej brány.