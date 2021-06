Via ferraty na Skalke otvoria už tento víkend

Mesto Kremnica po zimnej uzávere otvorí v sobotu 5. júna Via ferratu Komín a Via ferratový svet na Skalke.

3. jún 2021 o 16:47 SITA

KREMNICA. Mesto Kremnica po zimnej uzávere otvorí v sobotu 5. júna Via ferratu Komín a Via ferratový svet na Skalke. Ako v tlačovej správe ďalej informuje Kultúrne a informačné centrum Kremnica, ferratové cesty boli do konca mája zatvorené z dôvodu ochrany prírody a následne na nich bola vykonaná odborná revízia.



Štátna ochrana prírody pre verejnosť oblasť každoročne uzatvára pre hniezdenie sokola sťahovavého. Po ukončení uzávery na mieste vykonali revízne práce, pričom predpokladaný termín otvorenia Via ferrát Skalka bol 10. júna, ale vďaka priaznivému počasiu sa revíziu podarilo ukončiť skôr. V rámci revíznych prác bolo vo Via ferratovom svete doplnených aj niekoľko prvkov.



Mesto Kremnica v spolupráci s dizajnérom Cypriánom Koreňom pripravilo systém značenia, vďaka ktorému sa návštevníci ferrát budú môcť ľahšie zorientovať.

„Systém značenia sa pre návštevníka Skalky začne pri východiskovom bode, ktorý ho navedie prostredníctvom grafického a farebne odlíšeného značenia na zvolenú via ferratovú cestu,“ objasňuje dizajnér, ktorý pri zostavovaní značenia spolupracoval so zhotoviteľmi ferrát, ako aj so záchranármi.

Na centrálnej orientačnej tabule okrem navigácie návštevník nájde základné bezpečnostné pokyny, informácie o ferratových setoch či odkaz na prevádzkový poriadok.



Mesto tiež pripravilo novú webovú stránku http://www.viaferrataskalka.sk, kde návštevníci nájdu všetky potrebné informácie a aktuality. K renovácii dizajnu ferrát na Skalke prispelo aj nové logo Via ferrata Skalka, ktoré pre mesto vyhotovil Juraj Chmura, autor loga mesta Kremnica a jeho organizácií.