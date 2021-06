Na R1 pre údržbu vozovky obmedzia dopravu medzi Žiarom nad Hronom a Banskou Bystricou

16. jún 2021 o 10:32 TASR

ŽIAR NAD HRONOM/ BANSKÁ BYSTRICA. Pre údržbu vozovky čakajú vodičov na rýchlostnej ceste R1 medzi Žiarom nad Hronom a Banskou Bystricou od stredy dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Práce na R1 plánujú diaľničiari vykonávať v troch etapách. Od stredajšieho rána do piatka 18. júna do 17.00 h pôjde o uzavretie vnútorného jazdného pruhu pravého jazdného pásu v kilometri 127,780 až 129,400.

Od soboty 19. júna od 7.00 h do nedele 20. júna do 17.00 h bude uzavretý vnútorný jazdný pruh pravého jazdného pásu v km 134,150 až 135,230. Vnútorný jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 127,780 až 129,400 čaká uzávera od pondelka 21. júna od 7.00 h do stredy 23. júna do 17.00 h.

„Údržba bude pozostávať z prefrézovania vozovky, aplikácie spájacieho postreku a následného položenia emulzného mikrokoberca,“ priblížila Žgravčáková s tým, že doprava bude počas obmedzení vedená vo voľnom jazdnom pruhu.