V Galérii Jozefa Kollára otvoria výstavu Piesky mikrosveta

Piesky mikrosveta je názov výstavy, ktorú otvoria v piatok o 18. hodine v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára.

25. jún 2021 o 12:13 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Piesky mikrosveta je názov výstavy, ktorú otvoria v piatok o 18. hodine v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára. V galérii, ktorá je súčasťou Slovenského banského múzea, ide o prvú vernisáž po druhej vlne pandémie nového koronavírusu.

Výstava je projektom voľného zoskupenia českých a slovenských autorov – Petra Jambora, Jakuba Němca, Jakuba Ročka a Michala Žilinského. Týchto mladých umelcov spája absolvované štúdium v Ateliéri kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.

Projekt bol do výstavného plánu Galérie Jozefa Kollára zaradený na základe výsledkov otvorenej výzvy ešte z roku 2019. "Pandémia koronavírusu ale realizáciu projektu značne posunula, a to až do roku 2021, kedy sa vykreovala konečná podoba výstavy, ktorá od roku 2019 prechádzala zmenami," uviedla pre TASR Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea. Autori si navyše k finálnej podobe svojej intervencie prizvali hosťa – vizuálneho umelca Tomáša Moravanského.

"Výstava pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Názov Piesky mikrosveta vychádza z predstáv autorov o akomsi novom zriadení sveta, ktoré nastalo po súčasnej globálnej kríze," priblížila výstavu Silvia Herianová z Galérie Jozefa Kollára.

Artefakty výstavy tvoria použité veci, ktorých časť galéria získala od miestnej komunity a časť si umelci doviezli.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je Banská St a nica contemporary.