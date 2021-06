V Starej Kremničke chcú zrekonštruovať telocvičňu za viac ako 330-tisíc eur

Obec plánuje financovať obnovu športoviska slúžiaceho škole aj športovým klubom z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov.

29. jún 2021 o 12:32 SITA

STARÁ KREMNIČKA. Budovu telocvične základnej školy v obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom chcú rekonštruovať s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti.

Podľa zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, je predpokladaná celková hodnota prác 335-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako agentúru SITA informoval starosta obce Stanislav Rigo, obec má podanú žiadosť na Environmentálny fond.



„Ak nám bude dotácia pridelená, tak to budeme z toho financovať spolu s vlastnými zdrojmi obce vo výške piatich percent a neoprávnenými výdavkami,“ uviedol starosta s tým, že s realizáciou chcú začať ihneď po schválení dotácie a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 19. júla, pričom musia zložiť zábezpeku vo výške desaťtisíc eur.



Obci ide o obnovu pomerne starej budovy a zlepšenie jej tepelno-technických vlastností. „Máme malú školu, ktorá spolu s našimi futbalistami využíva túto telocvičňu v rámci tréningov,“ popísal využitie Rigo s tým, že hlavne v zime sem chodia hrať aj tenisti zo Žiaru nad Hronom, lebo veľkosťou je to telocvičňa ako v okresnom meste.

„Máme naplánovanú aj realizáciu novej hydroizolačnej vrstvy a mal by byť aj nový parket, čo by mohlo vyhovovať aj iným športovcom a klubom,“ doplnil k plánom obnovy športoviska starosta.